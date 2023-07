Kooperation mit AfD? CDU-Essen reagiert auf Merz-Aussagen

Essen. Kann die CDU auf kommunaler Ebene mit der AfD zusammenarbeiten? Einen Tag nach dieser Merz-Äußerung reagiert die Essener CDU. Die Stimmen.

Ist eine Zusammenarbeit zwischen der CDU und AfD auf kommunaler Ebene möglich? Diese widersprüchliche Aussage hatte CDU-Chef Friedrich Merz im ZDF-Sommerinterview so getätigt. Der innerparteiliche Aufschrei danach ist groß. So groß, dass Merz am Montagmorgen auf Twitter schrieb: „Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben.“

Das hatte sich am Vorabend noch anders angehört, als er twitterte: „Das Thema Zusammenarbeit mit der AfD betrifft die gesetzgebenden Körperschaften, also im Europaparlament, im Bundestag und in den Landtagen.“ Im ZDF-Interview hatte er gesagt, dass Kommunalpolitik etwas anderes sei als Landes- und Bundespolitik.

Wie reagiert die CDU Essen auf die Aussagen von Friedrich Merz?

Matthias Hauer (MdB, Chef CDU Essen): „Die AfD ist rechtsradikale Partei ohne jeglichen Anstand. Sie ist Gefahr für Freiheit, Wohlstand und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie verunglimpft unsere Institutionen und hat null Interesse, dass es Deutschland gut geht. Nichts auf der Welt wird mich je zu einer Zusammenarbeit bewegen. Die CDU steht für das Gegenteil von AfD. Genauer gesagt: Mit der AfD verbindet uns nichts. Als Volkspartei stehen wir für unterschiedliche Lebensentwürfe – überlassen es den Menschen selbst, welchen sie bevorzugen. Wir sind proeuropäisch und wertegeleitet. All das ist die AfD nicht. Für die CDU Deutschlands gilt: ‘Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD – weder in direkter, noch in indirekter Form’ – dieser Beschluss der CDU gilt glasklar für alle Ebenen: Kommune, Land, Bund und Europa. Natürlich ist es eine Herausforderung, dass AfD-ler zu Behördenchefs (Landrat/Bürgermeister) gewählt wurden – und natürlich müssen diese Wahlen respektiert werden und die Abläufe kommunaler Selbstverwaltung dort weitergehen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD darf es auch dort nicht geben.“

MdB Matthias Hauer ist Essens CDU-Chef. Foto: Ralf Rottmann Funke Foto Services / FUNKE Foto Services

Dirk Kalweit (stellv. CDU-Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Essen): „Meine Haltung dazu ist ganz klar: Auch auf kommunaler Eben halte ich eine Zusammenarbeit mit der AfD für ausgeschlossen. Ich trage uneingeschränkt den Parteitagsbeschluss mit. Ich bin gespannt, wie Friedrich Merz auf den Aufschrei reagiert. Ich erwarte von ihm, ganz klar und deutlich darzustellen, dass es eine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD auf allen föderalen Ebenen nicht geben darf – einer Partei, die das Spaltende ins Zentrum ihres Programms stellt.“

Dirk Kalweit (stellv. CDU-Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Essen). Foto: Ina Carolin Lisiewicz / FUNKE Foto Services

+++ Wir aktualisieren diesen Artikel mit weiteren Stimmen aus der Essener CDU +++

