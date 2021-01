Essen: Kritik an Kooperationsvertrag von CDU und Grünen

Essen Klimaschutz- und Bürgerinitiativen sind die Vereinbarungen von CDU und Grünen zu vage und unverbindlich. Sie fordern Nachbesserungen.

Der Kooperationsvertrag von CDU und Grünen, mit dem beide Parteien ihre Zusammenarbeit im Rat der Stadt für die kommenden fünf Jahre festschreiben, stößt auf Kritik bei Klimaschützern und Bürgerinitiativen. Die vielfachen Ansätze für Umwelt- und Klimaschutz im Kooperationspapier seien zwar zu begrüßen. Diese blieben jedoch "vage, unverbindlich und unvollständig", heißt es in einer Stellungnahme von "Klimaentscheid Essen".

Die Initiative, die sich für größere Anstrengungen für den Klimaschutz stark macht, sieht erheblichen Nachbesserungsbedarf. Aus ihrer Sicht existenzielle Einschränkungen für den Autoverkehr fänden in dem Kooperationspapier keine Erwähnung. Europäische Metropolen wie

Paris und Brüssel zeigten bereits, wie sie mit erheblicher Reduzierung von Parkplätzen und generellem Tempo 30 in der Innenstadt Emissionen senken und Lebensqualität steigern wollen. Essen soll sich daran ein Beispiel nehmen.

Erforderlich sei auch ein massiver Ausbau der Photovoltaik. Der Kooperationsvertrag bleibe auch hier vage. "Warum nicht Hamburg nacheifern? Dort hat der Senat gerade eine Solarpflicht verabschiedet, die selbst den Gebäudebestand nicht ausnimmt", fragt "Klimaentscheid Essen".

Bei der Begrünung von Dächern und Fassaden setze Schwarz-Grün lediglich auf Anreize. Nur durch Beratung solle für die Vorteile energetischer Sanierung in Bestandsgebäuden geworben werden. Zwar sollen Vorgaben in Bebauungsplänen festgelegt werden. Welcher Art diese Vorgaben sein werden und ob diese nachhaltige Wirkung für den Klimaschutz erzielen werden, bleibe aber unklar.

Einzelfallentscheidungen für Bebauungen in Schutzgebieten seien die Krux

Insgesamt irritiere der aus Sicht der Kritiker unentschlossene Stil der Passagen zum Klimaschutz. Die für solche Papiere sicher typische Unverbindlichkeit werde der Sache nicht gerecht.

Kritisch über das Kooperationspapier äußert sich auch das Bündnis "Grünen Lungen für Essen", ein Zusammenschluss von Bürgerinitiativen, die sich gegen eine Reihe von Bauvorhaben wendet.

"Im Vertrag steht vieles, was schon gilt", bemängeln die Initiativen. So möge es schön klingen, dass „Grundsätzlich keine Baulandausweisung für Wohnen oder Gewerbe in Landschaftsschutzgebieten, auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, im Wald sowie in regionalen Grünzügen erfolgen soll", wie es im Kooperationsvertrag zu lesen steht. Der Dämpfer komme im Nachsatz, dass „Einzelfallentscheidungen möglich bleiben, vor allem wenn keine anderen Flächen zur Verfügung stehen." Die Einzelfallentscheidung sei hier die Krux.

Vermisst werden Konzepte für Freiräume und Grünzüge

Die "Grünen Lungen für Essen" vermissen ferner Konzepte für Freiräume und Grünzüge. Auch bedürfe es dringend einer Überarbeitung des Landschaftsplans für den Essener Norden, so dass auch dort Natur unter Schutz gestellt wird. Als Fazit formuliert das Bündnis: Im Kooperationsvertrag werde noch viel zu sehr "in Beton gedacht".

