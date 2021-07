In Essen haben Aufräumarbeiten nach dem heftigen Unwetter begonnen. Viele Menschen suchen Hilfe, viele Menschen bieten Hilfe an.

Schäden Hochwasser in Essen: So kann man helfen und spenden

Essen. In Essen haben die Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser begonnen. Eine Übersicht, wie und wo man helfen kann – und Hilfe bekommt.

Nach dem heftigen Hochwasser fragen sich Menschen in Essen, wie sie von der Flut Betroffenen schnell und möglichst unkompliziert helfen können – neben der Nachbarschaftspflege. Auch Betroffene selbst fragen sich, wie und wo ihnen geholfen werden kann. Unsere Übersicht zeigt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, einige Möglichkeiten.

„Essener helfen Essenern“

Die Caritas-SkF-Essen hat ein Spendenkonto eröffnet, um in der Stadt „schnell und unbürokratisch zu helfen“, heißt es in einer Mitteilung. Das ist die Bankverbindung:

Caritas-SkF-Essen

IBAN DE58 3606 0295 0096 8000 45 (Bank im Bistum)

Kirchenkreis

Ein weiteres Spendenkonto ist über den Kirchenkreis Essen ins Leben gerufen worden.

Das ist die Bankverbindung: Kirchenkreis Essen, IBAN DE27 3605 0105 0000 2518 01 (Sparkasse Essen)

Essener Hochwasserhilfe – Nachbarn helfen Nachbarn

Die Ehrenamt Agentur Essen möchte Nachbarschaftshilfen ermöglichen und Bedarfe und Hilfen zusammenbringen. Helfer können sich genauso wie Hilfesuchende https://www.ehrenamtessen.de/ registrieren. Kontakt zur Ehrenamt Agentur ist auch unter Tel. 0201 839 149 0 (10 bis 14 Uhr) oder unter info@ehrenamtessen.de möglich.

„thyssenkrupp help for one world“

Bei „thyssenkrupp help for one world“ handelt es sich um einen gemeinnützigen Verein, der im Zuge der Tsunami Katastrophe 2005 gegründet wurde, um schnell und unbürokratisch ausgewählte Hilfsprojekte zu fördern. Schwerpunktmäßig engagiert sich der Verein im lokalen Umfeld und wird laut einer Pressemittelung „die Spenden gezielt vor Ort einsetzen.“ Die Bankverbindung:

thyssenkrupp help for one world e.V.

IBAN DE87 3004 0000 0150 1501 00 (Commerzbank)

Hotels mit Solidarität

Einige Hotels bieten Flutopfern in Essen kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten an. Die Hotel NH Group teilt mit, dass auch ihr Essener Haus (Am Porschepl. 9, 45127 Essen) helfen wird. Für Betroffene ist eine zentrale Telefonnummer geschaltet: Tel. 0221/2715998.

Ähnlich geht die Hotel-Kette Premier Inn vor – „ohne vorherige Anmeldung und vollkommen unbürokratisch“. Betroffene könnten direkt im „Essen City Centre Hotel“ nahe dem Hauptbahnhof vorbeikommen, ein Anruf sei nicht notwendig. Die genaue Adresse: Am Hauptbahnhof 3, 45127 Essen.

Härtefallfonds

Die Stadt Essen kündigt einen Härtefallfonds für einkommensschwache Familien an. Details dazu sollen in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.

