Hobby-Astronomen treffen sich bei Messe in Essen

Wer sich für Astronomie interessiert, ist am Wochenende in Essen willkommen.

Essen-Stoppenberg. Zu einer Messe speziell für Amateur-Astronomen lädt die Walter-Hohmann-Sternwarte in Essen ein. Das erwartet die Besucher.

Der „Astronomie und Techniktreff“ (ATT) ist eine Messe speziell für Amateurastronomen – laut Veranstalter die größte Veranstaltung ihrer Art in Europa. Nachdem der ATT 2020 Corona-bedingt absagt werden musste und es in 2021 eine rein digitale Version gab, kehrt die Veranstaltung am Samstag, 7. Mai, zurück an das Gymnasium am Stoppenberg, Im Mühlenbruch 51. Veranstalter ist die Walter-Hohmann-Sternwarte in Essen.

Vorträge, Workshops und Ausstellungen bei Astronomie-Messe in Essen

Auf dem Programm stehen unterschiedliche Vorträge und Workshops. Unter anderem: „Die Macht – die mystische Kraft bei Star Wars und der Jediismus“, ein Kindervortrag zum Thema „Eine Reise ins Weltall“ und „Sternenstaub für jeden - Mikrometeorite vor der eigenen Haustür suchen und finden“. Des Weiteren werden verschiedene gewerbliche und private Aussteller auf der Messe vertreten sein. Bei gutem Wetter ist im Außenbereich eine Sonnenbeobachtung mit dafür geeigneten Teleskopen geplant. Claudia Henkel, Vorsitzende der Walter-Hohmann-Sternwarte: „Wir sind sicher, dass unsere Besucher jede Menge Ideen und Anregungen für ihr spannendes Hobby mit nach Hause nehmen werden.“

Beginn ist um 11 Uhr, der Eintritt kostet 6 Euro für Personen ab 13 Jahren. Die Veranstaltung endet um 18 Uhr. Weitere Infos unter www.att-essen.de.

