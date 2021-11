Kino Großeinsatz in Essen: Pfefferspray im Cinemaxx versprüht

Essen. Zwischenfall im Essener Cinemaxx: Ein Kino-Gast hat am Samstagabend Reizgas versprüht – mehrere Menschen kamen ins Krankenhaus.

Im Essener Cinemaxx hat am Samstagabend in Kinogast Pfefferspray versprüht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind etwa zehn leicht Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden – wegen üblicher Symptome wie Atemwegsreizungen und brennender Augen.

Der Vorfall im Multiplex-Kino am Berliner Platz passierte gegen 20.45 Uhr. Wo genau, warum und von wem das Reizgas versprüht wurde, konnte die Polizei am Abend noch nicht sagen.

Wir berichten nach!

