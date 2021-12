Gewaltsamer Einbruchsversuch bei Rüttenscheider Juwelier

Auf der Rüttenscheider Straße, nah am Stern, haben Unbekannte versucht, gewaltsam in ein Juweliergeschäft einzudringen.

Essen. Mit brachialer Gewalt haben Einbrecher versucht, in ein Juweliergeschäft am Rüttenscheider Stern einzudringen.

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag versucht, in ein Juweliergeschäft in der Nähe des Rüttenscheider Sterns einzubrechen. Mit einem Ford Focus und einem Rammbock versuchten sie mit brachialer Gewalt, die Fassade des Hauses zu zerstören. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Zeugen alarmierten die Polizei, berichteten von zwei dunkel gekleideten Personen. Die Täter brachen ihren Einbruchsversuch ab und flüchteten in Richtung Bredeney. „Neben dem Rammbock ließen die Täter eine stark beschädigte Hausfassade und eine ebenfalls stark beschädigte Eingangstür zurück“, teilte die Polizei mit.

Ähnlicher Fall: Blitz-Einbruch im Mai in Frohnhausen

Immer wieder versuchen Räuberbanden, mit brachialer Gewalt in Juweliergeschäfte einzudringen – viele haben deshalb ihre Geschäfte mit besonderen Pollern gesichert. Zuletzt registrierte die Polizei einen Fall in Frohnhausen im Mai. Damals hatten Unbekannte mit einem Citroen und einem selbst gebauten Rammbock die Fassade einer Goldschmiede an der Berliner Straße / Ecke Frohnhauser Straße zerstört. Den Tätern gelang es, ins Innere des Geschäftes einzudringen. Dort zertrümmerten sie Vitrinen und Schmuck; der Wert der Beute lag in sechsstelliger Höhe.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen