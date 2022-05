Carsten Brandenberg hat lange in der Memory Clinic der Contilia in Essen-Bochold gearbeitet. Nun hat er sich in Rüttenscheid selbstständig gemacht.

Gesundheit Gedächtnislücken? So will eine Rüttenscheider Praxis helfen

Essen-Rüttenscheid. In Essen-Rüttenscheid gibt es eine neue Praxis für Gedächtniscoaching. Warum sich das Angebot sowohl an Manager als auch an Senioren richtet.

Immer wieder verschwindet der Haustürschlüssel, der Name des Gegenübers scheint schon kurz nach der Vorstellung wie weggeblasen – und wo ist eigentlich das Parkticket, das ich gerade erst aus dem Automaten gezogen habe? Solche kleinen oder größeren Aussetzer kennen die meisten Menschen. Wer das Gefühl hat, dass die Gedächtnislücken den Alltag beeinträchtigen oder sein Gedächtnis einfach einmal überprüfen will, findet nun mit der Coaching-Praxis „Memobrandum“ eine neue Anlaufstelle in Rüttenscheid (Christophstraße 11).

Carsten Brandenberg war 27 Jahre lang an der Memory Clinic der Contilia in Bochold tätig und hat dort unter anderem mit dem demenzkranken Rudi Assauer gearbeitet. Die Ambulanz für Personen mit Gedächtnisstörungen befindet sich im Geriatrie-Zentrum Haus Berge. Brandenberg, ursprünglich Diplom-Sozialpädagoge, hat schon während des Studiums Demenzpatienten betreut und im Laufe der Jahre viele Weiterbildungen gemacht. So ist er unter anderem ausgebildeter Gedächtnistrainer und Fachtherapeut für Hirnleistungstraining. Nach der Umstrukturierung der Contilia nutzte er nun die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen.

Essener Gedächtniscoach: Auch Vorsorge fürs Gehirn ist wichtig

Was versteht man aber nun genau unter einem Gedächtniscoaching? Bei „Memobrandum“ kann man verschiedene Tests machen – je nachdem, wo man seine Defizite vermutet. Überprüfen lassen kann man zum Beispiel seine Planungsfähigkeit. Hier muss man im Rahmen des Tests „Tower of London“ am Computer Murmeln nach einem vorgegebenen Muster auf Holzstäbe stapeln. Beim Aufmerksamkeitstest bekommt man zum Beispiel ein Bild von einer Verkehrssituation mit verschiedenen Elementen gezeigt und muss anschließend aufzählen, was man gesehen hat.

Beim Test „Tower of London“ wird in der Essener Praxis „Memobrandum“ die Planungsfähigkeit die Klientinnen und Klienten überprüft. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Überprüft man die geteilte Aufmerksamkeit, muss man unter Beweis stellen, dass man auf visuelle Reize und Töne reagieren kann. Außerdem gibt es eine große, 45-minütige Gedächtnistestung mit verschiedenen Elementen. Die eignet sich laut Brandenberg zum Beispiel, wenn man sein Gedächtnis einfach einmal zur Vorsorge durchchecken lassen will. „Man geht schließlich für alles mögliche zur Vorsorgeuntersuchungen, für das Gehirn aber nicht“, merkt der Gedächtniscoach an. Das lohne sich nicht nur für Hochbetagte.

Bei krankheitsbedingten Problemen wird an Ärzte in Essen verwiesen

„Gedächtnis ist ein Thema aller Altersgruppen. Mein Angebot richtet sich sowohl an den 40-jährigen Manager mit 80-Stunden-Woche als auch an den älteren Menschen, dessen Gedächtnisprobleme krankheitsbedingt sind“, erklärt Brandenberg. In ersterem Falle gelte es allerdings erst einmal, den Klienten zu beruhigen und ihm zum Beispiel autogenes Training nahezulegen, weil seine Probleme stressbedingt seien. Brandenberg: „Stress und Emotionen sind häufige Gründe für Gedächtnisprobleme.“

Verschiedene Tasten drücken muss man zum Beispiel bei der Fahreignungsprüfung in der neuen Rüttenscheider Praxis. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Es gebe allerdings auch Menschen, die in dem einen oder anderen Bereich etwas schlechter veranlagt seien. Hier dürfen sich alle angesprochen fühlen, die regelmäßig Namen, Termine oder die PIN ihrer Bankkarte vergessen. „So etwas kann man trainieren“, sagt der Gedächtniscoach. Eine gute Übung sei es zum Beispiel, Telefonnummern auswendig zu lernen, statt sie einzuspeichern. Auch als Rechtshänder einmal den ganzen Tag alles mit links zu machen, rege das Gehirn an. Wenn dagegen wirklich eine Krankheit die Ursache sei, verweise er seine Klienten zum Beispiel an einen Neurologen, Psychiater oder Internisten.

Gedächtnistests in Essener Praxis sind keine Kassenleistung

Termine nach Vereinbarung Die Praxis „Memobrandum“ ist von Montag bis Freitag geöffnet. Termine gibt es nach Absprache. Erreichbar ist die Praxis unter der Telefonnummer (0201)43353825 oder per Mail an info@memobrandum.com. Weitere Informationen gibt es auf der Websitewww.memobrandum.com.

Im Gegensatz zu Ärzten biete er in seiner Praxis ein niedrigschwelliges Angebot, betont Brandenberg. „Man kann sich hier einfach mal durchchecken lassen, ohne Überweisung und ohne zu erklären, warum man das möchte. Das Ergebnis wird an niemanden weitergegeben.“ Dafür muss man allerdings auch zahlen: Für keines der Angebote kommt die Krankenkasse auf. Eine kognitive Testung, besteht aus der Anamnese, der gesamten 45-minütigen Testbatterie, einem ausführlichen Befund und gegebenenfalls einer Empfehlung, kostet 120 Euro.

Neben den anderen Gedächtnistests bietet Brandenberg auch eine Fahreignungsprüfung an. Diese richtet sich an alle, die überprüfen wollen, ob sie noch sicher hinter dem Steuer sitzen. Getestet werden das Reaktionsvermögen, die Konzentration, das logisch-schlussfolgernde Denken, die Überblicksgewinnung und die reaktive Belastbarkeit. Dabei muss man zum Beispiel parallel auf verschiedene Tasten drücken, zwei Pedale drücken und auf einen Ton reagieren. Diese Prüfung kostet 155 Euro.

