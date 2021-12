„Für den Erhalt der Freiheit“: Corona-Leugner-Demo in Essen

„Impschäden“ - ein F wäre hier ganz gut: Mit kruden Verschwörungstheorien machen Impfgegner und Coronaleugner mobil - hier das Bild einer Demo in Frankfurt. Am Samstag wollen Bürger in Essen auf die Straße gehen „für das Ende der Pandemie“.

Essen. Einige Bürger wollen „für das Ende der Corona-Pandemie“ demonstrieren. Zeitgleich kursiert ein dubioses Flugblatt in Essener Wohnvierteln.

Einige Bürger wollen am Samstag, 11. Dezember, ab 15.30 Uhr auf der Kettwiger Straße in Essen „für das Ende der Corona-Pandemie“ und „den Erhalt der Freiheit“ demonstrieren. Es handelt sich offenbar um Corona-Leugner. Die Kundgebung ist bei der Polizei ordnungsgemäß angemeldet worden. Man geht von 15 bis 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus. Unterdessen kursiert ein bizarres Flugblatt, das jetzt unter anderem im Essener Südviertel aufgetaucht ist. Ob beide Vorgänge im Zusammenhang stehen, ist noch unklar.

„Es ist Zeit, aufzuwachen und mutig zu sein“

In Briefkästen der Von-Einem-Straße tauchte das doppelseitig bedruckte Flugblatt auf – ohne Absender oder sonstigen Verweis auf den Urheber: Unter der Überschrift „Dein Piks zum Aufwachen“ werden so genannte „Fakten“ über Corona präsentiert, die die Pandemie als harmlos erscheinen lassen sollen. Gleichzeitig werden die Leser des Pamphlets dazu animiert, reguläre Medien wie Rundfunk, Fernsehen, Zeitung oder offizielle Nachrichten-Seiten im Internet zu meiden und werden auf bestimmte Internet-Seiten von „unabhängigen Journalisten“ verwiesen. „Es ist Zeit, aufzuwachen und mutig zu sein“, heißt es in dem Schreiben, „eines Tages wird man dich fragen: Wo standest Du? Mögest Du glücklich sein und in Frieden leben!“

Die Polizei hat bislang noch keine Kenntnisse über die Verteilung des ominösen, anonymen Schreibens. Der Aufruf zu der Demo am Samstag in der Essener Innenstadt kursiert bislang vor allem in sozialen Netzwerken.

