Polizist bei Verkehrskontrolle angefahren – Lebensgefahr

Ein Autofahrer hat einen Polizisten in Essen überfahren und lebensgefährlich verletzt.

Polizisten wollten einen Autofahrer in Borbeck nach einem Verkehrsverstoß anhalten. Doch der hielt auf einen Beamten zu und erfasste ihn.

Ein flüchtender Autofahrer (39) hat am Montagnachmittag einen Polizisten in Borbeck überfahren und lebensgefährlich verletzt. Mit einem Hubschrauber und einer Vielzahl von Streifenwagen fahndeten Beamte nach dem Mann. Er konnte etwa eine Stunde nach der brutalen Attacke in Dellwig gestellt und festgenommen werden.

Wie Polizeisprecher Matthias Werk berichtete, hatten Polizisten den Autofahrer gegen 16.20 Uhr nach einem Verkehrsverstoß an der Haltestelle Düppenberg anhalten wollen. Als er die Beamten sah, flüchtete er in seinem Renault Megane über die Flurstraße, landete aber in einer Sackgasse.

Er wendete, gab Gas und hielt auf den Beamten zu, der ausgestiegen war, erfasste ihn und schleifte ihn mehrere Meter mit. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort wurde der lebensgefährlich Verletzte in ein Krankenhaus transportiert.

Die Polizei hat eine Mordkommission gebildet. Die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts laufen. Nach ersten Erkenntnissen ist der 39-Jährige behördenbekannt. Details dazu nannten die Ermittler noch nicht.

