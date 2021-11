Die Postbank am Willy-Brandt-Platz in Essen.

Postdienste Filialen der Postbank in Essen am Freitag geschlossen

Essen. Die Filialen der Postbank in Essen bleiben am Freitag geschlossen. Betroffen ist damit dort auch das Paket- und Briefgeschäft der Post.

Alle fünf Filialen der Postbank in Essen bleiben am Freitag, 26. November, geschlossen. Damit ist in den Zweigstellen auch das Brief- und Paketgeschäft der Deutschen Post betroffen. Grund für die ganztägige Schließung: Der Betriebsrat hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer Betriebsversammlung eingeladen.

In Essen betrifft das die Filialen am Willy-Brandt-Platz, auf der Bredeneyer Straße 152, Berliner Straße 91, Kaiser-Wilhelm-Straße 26 und Marktstraße 51. Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen an diesem Tag hingegen regulär.

