Fairer Kompromiss um Gastro-Nutzung von Parkplätzen in Essen

Essen. Gastronomen vor allem in Rüttenscheid wollen Parkplätze in der warmen Jahreszeit weiter nutzen können. Allerdings gibt es auch andere Interessen.

Es stimmt: Dem Flair in der Stadt und vor allem in Rüttenscheid hat es gut getan, dass Gastronomen in der wärmeren Jahreszeit Parkplätze für die Außengastronomie nutzen konnten, und vermutlich hat es dem einen oder anderen auch geholfen, die schwierige Corona-Zeit zu überstehen. Es ist deshalb verständlich, wenn viele Wirte fordern, dass dies so weitergehen soll.

Allerdings stimmt auch, dass die ohnehin knappen öffentlichen Parkflächen für den in Rüttenscheid gut funktionierenden Einzelhandel sehr wichtig sind und gefehlt haben. Aus diesem Zielkonflikt hat die Stadtverwaltung einen Kompromiss gezimmert, der fair klingt, was erst einmal zu begrüßen ist.

Entschieden wird das Ganze aber in der Praxis. Völlig zu Recht besteht die Stadt darauf, dass der wertvolle Raum künftig wirklich intensiv genutzt werden muss, wenn man ihn schon von Anfang März bis Ende Oktober dem ruhenden Verkehr entzieht, was ein sehr langer Zeitraum ist. Ein bis zwei Monate weniger hätten es vielleicht auch getan, aber sei’s drum.

Wichtig ist, die zu Recht strenger gefassten Regeln auch zu kontrollieren

Wichtig ist, die nun strenger gehaltenen Vergaberegeln für die Anmietung der Parkplätze auch zu kontrollieren. In den vergangenen Jahren fiel auf, dass nicht jeder Wirt die billig gepachteten Flächen tatsächlich für Gäste öffnete. Das war dann besonders ärgerlich, wenn Autofahrer Runden drehten, um einen Parkplatz zu ergattern und die Plätze der Geister-Außengastros wie zum Hohn ungenutzt waren.

Fair ist auch, dass die bisher geringen Gebühren steigen. In der Corona-Zeit ging es darum, den klammen Wirten über die Runden zu helfen, aber das ist nun vorbei, und der Markt muss wenigstens teilweise wieder sein Recht bekommen. Was knapp ist, kann nun mal nicht gleichzeitig spottbillig sein – das weiß jeder Kaufmann, und das kennt auch jeder Autofahrer am Parkscheinautomaten.

