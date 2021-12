Exodus beim Essener EBB: Ein Mitgründer tritt enttäuscht aus

Essen. 18 Jahre war Bernd Schlieper beim Essener Bürger Bündnis aktiv. Doch als Mann der ersten Stunde mag er die Selbstzerstörung nicht mehr ertragen.

Die lange Liste von Mitstreitern, die dem Essener Bürger Bündnis (EBB) enttäuscht den Rücken kehren, sie ist kurz nach Weihnachten noch einmal etwas länger geworden: Bernd Schlieper, 79-jähriger Bezirksvertreter aus Altendorf und „alter Hase“ im kommunalpolitischen Geschäft, hat dieser Tage seinen Austritt aus der Wählervereinigung bekanntgegeben. Er sei, so schreibt Schlieper, nicht mehr gewillt, seinen Namen für eine „selbstzerstörende Politik“ zu opfern.

Der Austritt Schliepers ist umso bemerkenswerter, als dieser in Essen zu den Wegbereitern einer bürgerlichen Wählervereinigung zählt. Gemeinsam mit drei anderen CDU-Ratsmitgliedern war er einst aus der CDU ausgetreten und hatte sich dem EBB-Vorläufer „Essener für Essen“ angeschlossen. Während diese Gruppierung bei der Kommunalwahl 1994 noch an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte, bescherte deren Abschaffung später den Einzug des EBB ins Stadtparlament.

„Die Leute fragen schon: In welchem Haufen bist Du da eigentlich aktiv?

Von den Erfolgsaussichten einer Wählergruppierung abseits der großen Parteien ist Schlieper heute noch überzeugt. Dass der Zuspruch ausreicht, habe man beim Bürger Bündnis ja eine Zeit, „in der wir noch konstruktiv zusammengearbeitet haben“. Den Abstieg in Richtung Bedeutungslosigkeit macht er wie so viele an jenem Mann fest, dessen politische Führung er zunächst oft bewunderte: an Ex-Fraktionschef Udo Bayer. Der habe seine Machtposition partout nicht aufgeben wollen und selbst von seinem neuen Wohnort Bonn stets dazwischengefunkt – bei Bedarf mit sehr verletzenden persönlichen Angriffen.

Die zuletzt aufgetretenen „finanziellen Ungereimtheiten“ bei der Fraktion und eine willkürliche politische Arbeit hätten ihm den Rest gegeben, sagt Schlieper jetzt: „Haushalts-Beratungen fanden im stillen Kämmerlein statt, Sitzungen wurden abgesagt, Fragen blieben unbeantwortet, Gespräche zur Konfliktlösung gab es nicht.“ Als Krönung kamen die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen hinzu. „Da fragen einen die Leute dann schon: In welchem Haufen bist Du da eigentlich aktiv?“

Schlieper will Bezirksvertreter bleiben – künftig aber bei den Liberalen

Im Essener Bürger Bündnis künftig jedenfalls nicht mehr. So ganz mag Schlieper von seiner politischen Arbeit gleichwohl nicht lassen. Das Mandat in der Bezirksvertretung des Essener Westens werde er behalten, kündigte er an. Anstreben wolle er eine Zusammenarbeit mit der FDP, und dort trifft er immerhin auf alte Bekannte: Auch Ex-Ratsherr Dr. Karlgeorg Krüger und Bezirksvertreter Friedrich Frentrop heuerten nach ihrer EBB-Zeit bei den Liberalen an.

