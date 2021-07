Essener Straßenkunstsommer startet mit Musik und Feuershow

Essen. Trommeln für die Innenstadtbelebung: Essener Straßenkunstsommer soll wieder mehr Publikum in die City locken. Was bis September geplant ist.

Straßenmusik, Jonglage und Feuershows: In der Essener Innenstadt ist am Wochenende der Straßenkunstsommer gestartet. Das schon 2020 vom Kulturamt Essen geplante und mit Unterstützung der Essen Marketing GmbH (EMG) auf die Beine gestellte Projekt musste Corona-bedingt verschoben werden. In diesem Sommer nun sollen Künstler die zentralen Plätze und Einkaufsstraßen der Stadt an vier Tagen in der Woche unter anderem mit Musik, Walk Acts und Trommelaktionen beleben.

Hoch hinaus geht es auch beim Straßenkunstsommer in Essen: In der Innenstadt gibt es unter anderem Artistik zu sehen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Bis zum 4. September gibt es jeweils mittwochs, donnerstags, freitags und samstags Programm, denn statt des zunächst geplanten, kompakten Straßenkunst-Festival-Wochenendes sind nun gleich 38 Spieltage vorgesehen. Die Auftrittsorte sind dabei quer durch die Stadt verteilt, vom Rheinischen Platz/Salzmarkt, wo allerdings nur wenige Programmpunkte stattfinden, bis zum Willy-Brandt-Platz. Dazwischen trifft man Künstler auch vor der Lichtburg, der Marktkirche und am Kennedyplatz.

Nach dem Auftaktwochenende geht es am Mittwoch, 7. Juli weiter. Unter anderem mit Straßenmusik von „Zarter Anschlag“, Marion Schüler und den „Betrayers of Babylon“.

