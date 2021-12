Essener Leibniz-Gymnasium sorgt für DFB-Trainer-Nachwuchs

Essen-Altenessen. Am Leibniz-Gymnasium haben Schüler die Ausbildung zum DFB-Junior-Coach erfolgreich abgeschlossen. Darum profitiert auch Rot-Weiss-Essen davon.

Am Altenessener Leibniz-Gymnasium haben 14 Schüler und Schülerinnen die Ausbildung zum DFB-Junior-Coach erfolgreich abgeschlossen. Die Schule ist somit eine von bundesweit 200 Einrichtungen pro Schuljahr, an denen Jugendliche zu jungen Trainer und Trainerinnen ausgebildet werden.

DFB-Junior-Coach dient als Einstieg in Trainerjob

Der DFB-Junior-Coach dient als Einstieg in die lizenzierte Tätigkeit als Trainer. Ziel ist einerseits, für Nachwuchs zu sorgen und andererseits das ehrenamtliche Engagement der jungen Menschen zu fördern. Fußballbegeisterte Schüler und Schülerinnen werden in einer 40-stündigen Schulung ausgebildet, sammeln somit frühzeitig Erfahrung als Trainer und lernen, wie man Kindern den Spaß am Fußball vermittelt.

Während der Ausbildung war auch Rot-Weiss-Essen-Jugend-Cheftrainer Wilfried Tönneßen in einem fünftägigen Seminar in den Klassenräumen und auf dem Trainingsplatz des Gymnasiums im Einsatz, um die Schüler auf eine mögliche Trainer-Tätigkeit vorzubereiten. Junior-Coaches sind nach ihrer Ausbildung in der Lage, eigenständig Fußball-Arbeitsgemeinschaften sowie das Training von Nachwuchsmannschaften zu leiten. RWE verfolgt dabei langfristige Ziele. Von einer höheren Anzahl ausgebildeter Trainer will der Verein, der in seinem Nachwuchsleistungszentrum verstärkt auf Talente aus der eigenen Stadt setzt, nach eigenen Angaben in naher Zukunft profitieren.

Die Ausbildung wird vom jeweils zuständigen Landesverband begleitet. „Der Kinder- und Jugendbereich braucht viele qualifizierte und motivierte Trainerinnen und Trainer. Hier werden wichtige Grundlagen gelegt. Ich hoffe, dass möglichst viele der ausgebildeten DFB-Junior-Coaches auch in die Vereinsarbeit eingebunden werden, um den Jugendfußball in Deutschland nachhaltig zu stärken“, so die DFB-Junior-Coach-Patin und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Unterstützt wird die Ausbildung von der Commerzbank.

Essener Sportlehrer hofft auf Engagement seiner Schützlinge

Der Teilnehmerkreis des Seminars bestand aus Schülern des Abitur-Leistungskurses von Leibniz-Lehrer Eric Bardenberg, der sich um die aktive Kooperation mit den Rot-Weissen kümmert: „Wir haben die Hoffnung, dass die jungen Leute das hier gelernte als Trainer in ihren eigenen Vereinen oder sogar eines Tages im Nachwuchsleistungszentrum von RWE einbringen“, erklärt der Sportlehrer.

