Essener Kunstmesse C.A.R. wagt den Neustart nach Corona

Den Neustart für die bildende Kunst will die Contemporary Art Ruhr (C.A.R.) vom 5. bis 7. November auf der Essener Zeche Zollverein begleiten. Die 15. Veranstaltung mit der Spezialausrichtung der Innovative Art Fair will besondere Galerien, renommierte Kunstprojekte und ausgewählte C.A.R.-Talente auf dem Welterbe versammeln und wirbt dabei mit dem Corona-freundlichen Profil des „open space“.

Zeitgenössische Kunst aller Disziplinen – ob Malerei, Skulptur, Zeichnung und Grafik, Fotografie, Installationen oder Videokunst – wird drei Tage lang in den Hallen 5, 6, 8 und 12 präsentiert. Zum Ausstellungskonzept der C.A.R. gehört auch eine luftige Ausstellungssituation. Zu allen Seiten offene und großzügig positionierte Stände, breite Gänge ohne Sackgassen würden in den hohen Zollverein-Hallen einen Besuch mit ausreichend Abstand erlauben, sagen die Veranstalter.

Die Besucher sollen ins Gespräch kommen

Die innovative Kunstschau und Verkaufsmesse wende sich dabei an ein junges, kunstinteressiertes Publikum genauso wie an den angehenden oder bereits erfahrenen Kunstsammler und präsentiere Kunst, die überraschend, unverwechselbar und auch bezahlbar ist. Wer Interesse an zeitgenössischer Kunst hat, soll in der offenen Ausstellungssituation leicht ins Gespräch kommen, sich von dem vielfältigem Angebot inspirieren lassen, und Kunst kaufen, hoffen die Macher der C.A.R., Silvia Sonnenschmidt und Thomas Volkmann.

Für die Besucher der C.A.R. gilt die 3G-Regel. Ein Mund-Nasen-Schutz ist in den Räumen überall zu tragen.

Öffnungszeiten: Freitag, 5. November: 20 bis 22.30 Uhr, 6. November.: 12 bis 20 Uhr, 7. November: 11 bis 19 Uhr. Tickets (je nach Veranstaltungstag 10/12 Euro) unter www.tickets-car.de und an der Tageskasse in Halle 5

