Essener CDU steht vor einem neuen Kapitel im Finanz-Krimi

Parteitage oder Wahlversammlungen wie hier in der Essener Messe gehen ins Geld. Als die CDU 2018 wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten die Reißleine zog, stand sie vor einem finanziellen Scherbenhaufen.

Essen. Seit drei Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Ex-CDU-Geschäftsführer. Jetzt trifft man sich vor Gericht: erstmal des Geldes wegen.

Sie warten und warten und warten. Seit drei Jahren schon. Warten, dass es mit der Handlung endlich weitergeht in diesem Finanz-Krimi, der die Essener CDU im Oktober des Jahres 2018 so heftig durchgeschüttelt hat: als quasi über Nacht ruchbar wurde, dass der eigene Parteigeschäftsführer Norbert S. die örtliche Parteigliederung womöglich über viele Jahre finanziell massiv hintergangen hat. Bewiesen ist nichts, „die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an“. – Das ist der Satz, den die Sprecherin der Behörde, Anette Milk, seit jenen Herbsttagen ein ums andere Mal herbeten muss. An diesem Freitag um zehn aber tut sich was.

Dann treffen sich die Beteiligten im zweiten Stock des Landgerichts an der Zweigertstraße, um abseits der strafrechtlichen Beurteilung und im Rahmen einer güterichterlichen Mediation die Frage zu erörtern, ob es denn wirklich einen aufwendigen Prozess braucht, wenn es doch erst einmal nur ums Geld geht – um den zivilrechtlichen Streit, wer wem noch was in barer Münze schuldet.

Nur „nachgeahmte“ Unterschriften räumte der Ex-Parteigeschäftsführer ein

Immerhin, die Summe, um die da verhandelt wird, ist nicht ohne: Rund 200.000 Euro fordern die örtlichen Christdemokraten von ihrem einstigen Parteimanager, weil der die Finanzen schlampig geführt, Gremien gezielt getäuscht und teilweise in die eigene Tasche gewirtschaftet haben soll. Nachgeahmte Unterschriften von Vorstandsmitgliedern hatte der heute 64-Jährige schon anno 2018 im Rahmen einer Selbstanzeige eingeräumt, doch die Anschuldigungen gehen deutlich darüber hinaus.

CDU schreibt wieder schwarze Zahlen Eine echte Rosskur musste die örtliche CDU-Kreispartei über sich ergehen lassen, um von den roten wieder in schwarze Zahlen zu kommen. Im Zuge dessen wurde auch die Geschäftsstelle an der Blücherstraße spürbar verkleinert. Ob sich zudem beim Ex-Parteigeschäftsführer noch was holen lässt, ist ungewiss.

So ist von eigenmächtig gezahlten Gehältern und verschleierten Kontoständen die Rede, wie auch von einem stiekum in Rechnung gestellten, aber nie genehmigten Dienstwagen. Als die ganze Chose aufzufliegen drohte, soll Norbert S. mit seiner laut Staatsanwaltschaft ebenfalls beschuldigten Ehefrau einen 80.000-Euro-Kredit am CDU-Vorstand vorbei angeleiert haben. Ein entsprechendes Dokument liegt der Redaktion vor.

Bei der Mediation geht es um die Frage, wer wem noch wie viel Geld schuldet

Ob die Summe tatsächlich in vollem Umfang floss, ist unklar. Offenbar aber leitet der Ex-Geschäftsführer daraus eigene Ansprüche gegen die CDU in einer Höhe von rund 25.000 Euro ab. Die ließen sich – buchhalterische Korrektheit und allseits guter Wille vorausgesetzt – im Rahmen der Mediation womöglich gegeneinander aufrechnen.

Was immer da am Freitag unter dem Aktenzeichen 48 AR 4/21 G vielleicht ausgehandelt wird, es löst im Idealfall und zur Zufriedenheit aller zwar nur die zivilrechtliche Seite, könnte aber auch Auswirkungen auf das Strafverfahren haben. Manch einer unkt gar, die Ermittler warteten wohl nur auf den Ausgang des Finanzstreits, um sich auch bei der Strafverfolgung am „Wohlverhalten“ des Beschuldigten zu orientieren.

Die Ermittler wühlen sich seit Jahren durch einen Berg beschlagnahmter Akten

Wie weit Norbert S. seinen alten Parteifreunden am Ende tatsächlich entgegenkommt, ist nicht absehbar. Schließlich gab sein Rechtsanwalt schon 2018, als die Chose aufflog, zu bedenken, dass die damalige Essener CDU-Spitze durchaus eine Mitschuld trage, augenscheinlich hätten „Kontrollmechanismen versagt“, indem die damaligen „Entscheidungsträger Herrn S(...) quasi gewähren ließen“.

Ob der ehemalige Geschäftsführer drei Jahre später nun reuiger daherkommt, steht dahin. Immer wieder, heißt es, seien anberaumte Termine von seiner Seite abgesagt worden. Ein Angebot dieser Zeitung, sich zu den Anschuldigungen zu äußern, nahm Norbert S. damals wie auch diesmal nicht wahr. Derweil wühlen sich die Ermittler weiter durch Berge von Akten, die einst in der CDU-Geschäftsstelle an der Blücherstraße und daheim beim Ex-Geschäftsführer eingesammelt wurden.

Allen anderen bleibt nur: zu warten.

