Essener Baldeneysee kurz in der Tagesschau zu sehen

Klassisches Fotomotiv: Die Platanen am Baldeneysee in der Nähe des Hauses Scheppen. Im Bild: Tagesschau-Moderatorin Judith Rakers.

Essen. Viele Fernsehzuschauer haben ihn sofort erkannt: Die ARD zeigte in der Haupt-Ausgabe der Tagesschau am Donnerstagabend den Baldeneysee.

Kurze Ehre für den Essener Baldeneysee: In der Hauptausgabe der ARD-Tagesschau am Donnerstagabend war für wenige Sekunden die berühmte Platanen-Reihe am Süd-Ufer des Sees zu sehen. Das Bild war für die Dauer der Zeit eingeblendet, in der Tagesschau-Moderatorin Judith Rakers die Wettervorhersage für Freitag ankündigte. Für diese kurze Moderation wird in der Tagesschau stets ein ansprechendes, aktuelles Wetter-Motiv aus Deutschland gezeigt.

Platanen-Reihe gilt als eins der beliebtesten Fotomotive

Die Platanen-Reihe, die in der Nähe des Hauses Scheppen am Südufer des Baldeneysees liegt, gilt als eins der beliebtesten Fotomotive rund um den See. Besonders jetzt, bei Schnee, nutzen viele Hobby-Fotografen die Tage, um die gleichmäßig geschwungenen Äste, die übers Wasser ragen, abzulichten.

Im Hintergrund des Bildes ist der Schellenberger Wald und ein Teil des Fördergerüstes der Zeche Carl Funke zu sehen.