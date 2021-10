Essen: Was für den 45. Steeler Weihnachtsmarkt geplant ist

Essen-Steele. Der 45. Steeler Weihnachtsmarkt findet statt: mit 70 Hütten, Bühne und Schlagern. Auf eine lieb gewonnene Tradition müssen Besucher verzichten.

Der 45. Steeler Weihnachtsmarkt soll vom 4. November bis zum 30. Dezember öffnen.

soll vom 4. November bis zum 30. Dezember öffnen. Es wird zwei verkaufsoffene Sonntage geben.

geben. Auf der Bühne wird es jeden Tag Programm mit Musik und Theater geben.

Angefangen hat es auf dem Steeler Weihnachtsmarkt mit 17 Hütten, Bühne und Karussell. Wenn die Eröffnung in diesem Jahr am 4. November ansteht, wird es bis zum 30. Dezember 70 Hütten, fünf Fahrgeschäfte und ein vielfältiges Bühnenprogramm geben: „Wir sind sehr glücklich, dass der 45. Steeler Weihnachtsmarkt stattfindet“, sagt Organisator Leon Finger vom Initiativkreis Steeler City. Allerdings wird wegen Corona nicht alles möglich sein.

Die Hütten werden sich wie gewohnt auf dem Kaiser-Otto-Platz und dem Grendplatz verteilen. Es wird Holzschnitzereien aus Bethlehem und so manche andere Weihnachtsdeko wie Kerzen geben, dazu den Bereich mit Glühwein, Bratwurst und Backfisch – teils mit neuen Standbetreibern. Bei den Wechselhütten, die sonst vor allem Schulen, Kitas, Sportvereine oder soziale Einrichtungen mieteten, sind noch einige zu vergeben.

Auf dem Kaiser-Otto-Platz wird sich wieder die große Tanne drehen und für zwei Euro fünf Minuten Musik machen: Weihnachtsmelodien aus dem Leierkasten. „Das Geld geht dann an die Aktion Lichtblicke“, kündigt Leon Finger an und freut sich, dass der Baum sehr gut angenommen wird.

Da auch das Bühnenprogramm mit der Schlagermusik an den Samstagen besonders beliebt ist, wird es nun eine Zugangskontrolle geben, um die geltenden Vorgaben einzuhalten und etwa 2 oder 3 G zu überprüfen. Zuvor sollen die Hütten auf dem Markt geschlossen sein, „so gibt es im Publikum keinen Besucherstrom“. Auf der Bühne stehen Bernhard Brink, Anna-Maria Zimmermann, Die Räuber oder Olaf Henning.

Sieben Top-Acts kündigt Leon Finger an und Programm an jedem weiteren Tag. Neu ist der Spielenachmittag (Montag und Dienstag), gefolgt vom Kindertag am Mittwoch, denn der Steeler Weihnachtsmarkt soll kinderfreundlich bleiben. „Zu uns kommen Eltern mit ihrem Nachwuchs, die selbst schon als Kinder auf den Karussells gefahren sind“, sagt Leon Finger, dessen Enkel nun mit dabei sind.

Auf die jungen Besucher warten neben fünf Fahrgeschäften wie Mini-Scooter und Elefantenflieger auch Kasperle- und Kindertheater. Donnerstags übernehmen Shantychöre die Bühne, am Freitag stehen Jazz und Oldies an. Sonntags gibt es neben dem Kasperletheater auch Musik von Gospelchören wie den Heisingers oder den Reformation-Singers.

Die Weihnachtsgeschichte als Comic können Besucher in einer der Krippenhütten sehen, die hatten im Vorjahr Premiere. Sechs können angesteuert werden, die nicht nur Motive aus der Bibel zeigen, sondern auch einen QR-Code haben. „Das haben wir Gemeindemitgliedern von St. Laurentius zu verdanken“, sagt Leon Finger zu dieser Ergänzung.

Eröffnung und Miet-Wechselhütten Der 44. Steeler Weihnachtsmarkt wird am Donnerstag, 4. November, eröffnet. Die Stände öffnen bereits um 11 Uhr. Die offizielle Eröffnung übernimmt die erste Bürgermeisterin Julia Jacob. Auf der Bühne spielt die Bochumer Band Rock Classic Allstars. Die beiden verkaufsoffenen Sonntag sind geplant am 7. November und 12. Dezember. Dann öffnen die Geschäfte in der Zeit von 13 bis 18 Uhr. Wer sich für eine Wechselhütte auf dem Steeler Weihnachtsmarkt interessiert, wendet sich an: alfred.greifenberg@wir-fuer-steele.de

Viel mehr als die Krippenhüten gab es im Vorjahr allerdings auch nicht, obwohl alles aufgebaut gewesen ist. Immerhin findet der Steeler Weihnachtsmarkt stets als einer der ersten im Land an. „Nicht, weil ich Erster sein möchte, sondern weil ich auf das Bedürfnis der Menschen reagiert habe“, erklärt Leon Finger schmunzelnd. Und auch jetzt riefen viele an und fragten, ob es den Weihnachtsmarkt überhaupt geben wird.

„Als wir das im Vorjahr durchziehen wollten, wurde drei Tage zuvor alles abgesagt“, erinnert sich Leon Finger an den corona-bedingten Ausfall 2020. „Derzeit sieht es insgesamt gut aus, es gibt keine aufwendigen Regeln“, sagt er zur Planung. Was die Sicherheit betrifft, werden erneut Lkw-Sperren aufgestellt und von Sicherheitsleuten überwacht werden müssen. „Aber die Kosten übernimmt die Stadt.“

Glaubt Leon Finger auch nicht an eine komplette Absage des Steeler Weihnachtsmarktes, so müssen vor allem die kleinen Besucher doch auf eine lieb gewonnene Tradition verzichten: den Besuch des Nikolauses. Zu groß sei da der Andrang stets gewesen: „Bis zu 3000 Menschen standen dann zusammen und begleiteten den Umzug samt Kutsche und Kapelle.“ Also wird Nikolaus bei der 45. Auflage nicht mit dem Hubschrauber in den Ruhrwiesen landen.

