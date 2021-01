Essen: Neue Corona-Hotline für Kinder im Homeschooling

Essen Das Essener Zukunft-Bildungswerk schaltet ab sofort eine Hotline für Kinder, die Probleme im Homeschooling haben. Studenten geben Rat.

Das Essener Zukunft-Bildungswerk hilft Kindern seit gut fünf Jahren bei schulischen Problemen. Studenten erteilen dort Nachhilfe, in den Ferien wurden zuletzt Corona-Bildungslücken geschlossen.

Hotline soll Kummerkasten für Essener Kinder sein

Bildungswerk-Gründer Turgay Tahtabas hat sich dafür eingesetzt, dass Kindern im Homeschooling jetzt auf dem kurzen Weg geholfen wird: "Die neue Hotline soll eine Art Kummerkasten für alle Essener Kinder sein." Eltern seien im Homeschooling machmal überfordert, Kinder wissen nicht weiter. Ab Montag, 18. Januar, ist die Hotline unter Tel. 0157 38280638 zwischen 12 und 16 Uhr freigeschaltet - erreichbar auch per Whats-App.

Am Ende der Leitung sitzen zwei Lernförderer - in der Regel sind das Studenten - und helfen per Telefon und Videochat kostenfrei bei Schulproblemen von der ersten bis zur zehnten Klasse. Die Lernförderer sprechen Arabisch, Deutsch, Türkisch und Englisch.

1000 Kinder bekommen bereits Nachhilfe im Corona-Lockdown

So sollen auch jene Schüler erreicht werden, die bisher keinen Kontakt zum Zukunft-Bildungswerk hatten. Rund 1000 Kinder werden derzeit nämlich bereits regelmäßig im Homeschooling begleitet. Turgay Tahtabas und sein Team haben ihre Nachhilfe-Gruppen ebenfalls in Video-Chats verlegt und kooperieren mit Schulen und Eltern. "Wir sind selbst aktiv und gehen auf die Familien zu", erklärt Tahtabas, der weiß, dass manchmal ein bisschen Überzeugungsarbeit nötig ist.

Von der Maria-Kunigunda-Schule in Karnap begleitet die gemeinnützige Initiative beispielsweise 150 Kinder in 50 Kleingruppen durchs Homeschooling. Die Leistungen sind meist kostenfrei, da die Eltern Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beziehen. "Wir könnten noch mehr Schülern helfen wenn sich noch mehr Ehrenamtliche bereit erklären", sagt Tahtabas. Infos unter 0178 6570820 und www.zukunft-bildungswerk.de

