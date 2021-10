Essen Light Festival: 400.000 Besucher freuen Veranstalter

Das Essen Light Festival in der City ist am Freitagabend gestartet

Essen. Die EMG zieht ein positives Fazit des Essen Light Festivals 2021. Wir zeigen die Bilder der mittlerweile sechsten Auflage des Lichtkunstfestes.

Das Essen Light Festival 2021 ist Geschichte und laut Veranstalter mit einem „Besucheransturm zum Finale“ zu Ende gegangen. Zehn Tage lang erstrahlten 18 Orte in der City in den unterschiedlichsten Farben. „Wir sind super zufrieden mit dem Ansturm in diesem Jahr“, sagt EMG-Geschäftsführer Richard Röhrhoff. „Dank des guten Wetters wurden wir vor allem am letzten Wochenende noch einmal überrannt“, heißt es weiter.

„Die Essener City ist momentan so überfüllt wie sonst nur am letzten Samstag vor Heiligabend“, schrieb unserer Redaktion beispielsweise ein Besucher am Freitagabend. Zwar gab es in diesem Jahr keine explizite Besucherzählung, Stichproben lassen laut der EMG aber darauf schließen, dass rund 400.000 Menschen das Light Festival im Jahr 2021 besuchten. Auch mit dem Zulauf an Regentagen zeigt sich die EMG zufrieden.

Essen Light Festival: Gäste kamen aus NRW und den Niederlanden

Die Gäste des Light Festivals kamen aus ganz NRW und den Niederlanden, was man laut EMG in den Parkhäusern erkennen konnte. „Lange waren nicht mehr so viele Autokennzeichen ohne E in der Innenstadt unterwegs“, so die EMG in einer Pressemitteilung.

Essen Light Festival 2021: Neutrino heißt das Werk des Österreichers Markus Anders, das am Bahnhofsvorplatz zu sehen war. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Die EMG versteht das Light Festival auch als Veranstaltung, die in der Pandemie etwas Normalität ins Leben bringt. Allein am Auftaktwochenende seien am Freitag (1.10.) und Samstag (2.10.) rund 100.000 Menschen auf der Kettwiger Straße von einem Zählsystem erfasst worden. Das seien zwar weniger Besucher als 2019, damals fiel das Festival allerdings schon in die starke Vorweihnachtszeit und lief parallel zu den Essener Lichtwochen, heißt es.

Essen Light Festival Essen im Jahr 2021 wieder größer

Insgesamt fiel die sechste Auflage des Lichtkunstfestes größer aus als noch vor einem Jahr. Da hatte es auf einer Strecke von 1,8 Kilometern Licht- und Laserinstallationen gegeben, in diesem Jahr waren es auf einer 2,3 Kilometer langen Route dann 18 Spielorte. Zwei Stunden konnte so ein Abendspaziergang in den vergangenen zehn Tagen dauern.

Neu war in diesem Jahr, dass Spielorte auch südlich des Hauptbahnhofs gab – bei Evonik, Westenergie und Hochtief. Der Besucherstrom sei laut EMG auch dort nicht „abgerissen“. Für das nächste Jahr sei deshalb geplant, „die neuen Spielorte zu etablieren“.

