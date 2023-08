Polizei Essen: Hinweise auf geplante Clan-Auseinandersetzung

Kommt es am Samstag (19.8.) erneut zu einer größeren Auseinandersetzung in der Essener Innenstadt? Die Polizei hat am Nachmittag einige wenige Männer auf dem Kennedyplatz festgesetzt.

Essen. Die Polizei Essen zeigt mit starken Kräften Präsenz in der Innenstadt. Man fürchtet eine größere Auseinandersetzung – das weckt Erinnerungen.

Die Polizei Essen hat Hinweise darauf, dass es am Samstag (19.8.) zu einer „Auseinandersetzung großer Personengruppen“ in der Innenstadt kommen könnte. Anhaltspunkte habe man dafür in den letzten Tagen in Sozialen Netzwerken wie TikTok gefunden. Es habe dort Video-Aufrufe gegeben, zu einer Auseinandersetzung nach Essen zu anzureisen.

Die Anfrage unserer Redaktion, ob es sich bei der angekündigten Auseinandersetzung um eine Fortführung der Tumulte von Mitte Juni handelt, verneinte Polizeisprecher Thomas Weise. Damals gab es heftigen Streit zwischen syrischen und libanesischen Großfamilien. Nun liegt offenbar ein anderer Konflikt zugrunde.

Ermittlungen haben laut Weise ergeben, dass es sich um einen Konflikt zwischen der syrischen und irakischen Community handelt. Den ganzen Tag über, so der Polizeisprecher, sei die Behörde bereits mit „starken Kräften“ in der Innenstadt, um Präsenz zu zeigen. Ein möglicherweise offen ausgetragener Konflikt im Clan-Milieu soll so sofort unterbunden werden können.

Am späten Samstagnachmittag (19.8.) haben Einsatzkräfte einige wenige Männer auf dem Kennedyplatz festgesetzt, die möglicherweise für die geplante Auseinandersetzung angereist waren. Die Lage ist aber ruhig, Augenzeugen sprechen von acht eingekesselten Männern. Zu welcher Konfliktpartei diese gehören, konnte Polizeisprecher Weise auf Anfrage noch nicht mitteilen. Ebenfalls sei unklar, warum es offenbar Streit zwischen syrischer und irakischer Community gibt.

Erinnerungen an Clan-Tumult in Essens Innenstadt Mitte Juni werden wach

Auch wenn dieses Mal die libanesische Community nicht beteiligt ist, werden Erinnerungen an den Tumult auf dem Salzmarkt mitten in der Essener Innenstadt vor wenigen Monaten wach. Damals waren an einem Freitagabend Mitte Juni 169 Beteiligte von der Polizei identifiziert worden, die selbst mit 400 Kräften im Einsatz war. Es handelte sich um einen Konflikt zwischen verfeindeten libanesischen und syrischen Clans. Die Ermittlungen in dem Fall laufen nach wie vor – unter anderem wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, des besonders schweren Falls des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung.

Erst kürzlich hat die Polizei die Wohnung eines 24-jährigen Syrers durchsucht, der während des Tumults Reizgas versprüht haben soll und dadurch acht Polizisten leicht verletzt wurden. Derweil ist noch immer unklar, warum es Mitte Juni zu den Ausschreitungen mitten in der Innenstadt gekommen war. Damals hatten circa 200 Männer die Grüne Mitte im Universitätsviertel als Aufmarschfläche genutzt, um dann geschlossen in Richtung Salzmarkt zu marschieren.

Weitere Clan-Auseinandersetzungen der letzten Jahre in Essen

Im Juni 2022 gehen zwei Tage lang mehrere hundert Männer auf der Altendorfer Straße aufeinander los. Angeblich geht es um den Streit über einen Parkplatz. Ein 30-Jähriger wird durch einen Messerstich gefährlich verletzt. Innenminister Reul sagte: „Die Vorgänge sind ein Hinweis darauf, dass wir es noch nicht im Griff haben.“

Mai 2020: In der Hochhaussiedlung Hörsterfeld gibt es tagelange Auseinandersetzungen.

Im April 2016 wird ein 19-Jähriger auf der Friedrich-Ebert-Straße in Essens Nord-City auf offener Straße erschossen. Der Täter erhält lebenslang.

