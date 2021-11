Galerist Hubert Sandmann mit zwei Bildern von Josef Urbach, der lange in Essen-Werden wirkte. Diese Gemälde werden am 21. November bei der Benefizauktion versteigert.

Corona Essen: Gebote für Benefizauktion sind auch per Video möglich

Essen-Kettwig. Coronatauglich: Zur Benefizauktion im Alten Bahnhof Kettwig am 21. November können sich Bieter auch per Video dazu schalten. So funktioniert es.

Auf die aktuelle Corona-Situation reagiert der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) Kettwig als Veranstalter der Benefizauktion „Kunst für Kunst“ am Sonntag, 21. November, im Alten Bahnhof Kettwig: Geboten werden darf ab 16 Uhr nicht nur vor Ort (es gilt 2G), sondern diesmal auch per Video.

Bei der Versteigerung gilt „Fifty-Fifty“-Spielregel

Es ist die vierte Versteigerung für die Erweiterung des Kettwiger Skulpturenparks. Die dritte Auktion im März diesen Jahres wurde bereits unter Coronabedingungen als Online-Veranstaltung durchgeführt. Die Erfahrungen damals waren sehr positiv. Deshalb: „Wir haben für Sonntag spontan eine Möglichkeit eingerichtet, live per Videokonferenz mitzubieten – Corona macht erfinderisch“, sagt Peter Marx, Schatzmeister des HVV.

„Frau mit Kind im Arm“: Ein Bild von Elvira Bach (1951), das versteigert werden soll. Foto: Sandmann

Die Spielregel ist wieder ganz einfach: „Fifty-Fifty“. Unter den Hammer kommen Kunstwerke, die von Bürgerinnen und Bürgern angeboten und von Experten ausgewählt und bewertet wurden.

Die Hälfte des jeweiligen Kaufpreises geht an die Einlieferer, die andere Hälfte geht zweckgebunden als Spende an den HVV für den Erwerb der zweiten Skulptur von „Zwei Neue für Kettwig“: das Werk „Fisch vermählt“.

Über 100 Bilder und Objekte warten auf neue Besitzer

Über 100 Bilder und Skulpturen stehen am Sonntag, 21. November, zur Auktion, darunter Werke von Arp, Chagall, Picasso und Günther Uecker; bemerkenswert sind auch zwei Ölgemälde von Josef Urbach (1889-1973), der lange in Essen-Werden wirkte.

Aber auch Objekte mit Kettwiger und Werdener Motiven sind im Spektrum. Ein PDF-Katalog steht auf der Webseite www.hierwohntdiekunst.de zum Herunterladen bereit, in dem alle Kunstwerke mit den Mindestgeboten verzeichnet sind.

Um einen realistischen Eindruck der angebotenen Werke zu erhalten, kann man sich die Objekte in der Galerie Giessler und Sandmann, Ringstraße 180 in Essen-Kettwig, anschauen: vom 17. bis 19. November, jeweils von 16 bis 19 Uhr und am Samstag von 12 bis 18 Uhr.

Bieten vor Ort oder per Videoschaltung möglich

Die Benefizauktion im Alten Bahnhof, Ruhrtalstraße 345, beginnt um 16 Uhr, Einlass ist ab 15 Uhr. Wer nicht vor Ort sein kann oder möchte, kann auch per Videokonferenz live mitbieten. Dazu ist eine vorherige Registrierung erforderlich. Der Kontakt: Galerie Giessler und Sandmann, 0178 70 40 451 oder hubert.sandmann@gmx.de. Infos zum Skulpturenpark gibt es auf www.skulpturenpark-kettwig.de.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen