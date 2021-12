Ein Falschparker mit „Knöllchen“ hat direkt an der Einmündung der Aachener Straße in die Berliner Straße geparkt. Parknot ist in Essen-Frohnhausen ein Dauerproblem.

Falschparker Essen: Falschparker bringen Frohnhauser Kreuzung in Gefahr

Essen-Frohnhausen. An einer Kreuzung in Frohnhausen behindern Falschparker den Verkehr und gefährden Fußgänger und Radfahrer. Was Politik und Anwohner fordern.

Parkplätze sind in Essen ein knappes Gut – da macht auch der Stadtteil Essen-Frohnhausen keine Ausnahme. An der Kreuzung Aachener/Berliner Straße hat dies jedoch fatale Folgen. Dort gefährden Falschparker immer wieder die Verkehrssicherheit auch von Radfahrern und Fußgängern. Was Ortspolitiker und Anwohner nun von der Verwaltung fordern.

SPD-Fraktionschef Klaus Persch stellte unlängst einen entsprechenden Antrag in der Bezirksvertretung III vor, der von den Grünen mitgetragen wird. „Direkt im Kreuzungsbereich werden immer wieder die Bürgersteige beparkt, ohne den gesetzlich vorgeschriebenen Abstand einzuhalten“, sagt Persch. An dieser Kreuzung der stark befahrenen Berliner Straße gebe es keine Ampeln oder markierte Überwege. Man fahre auf Sicht, und genau diese werde stark eingeschränkt. So werde jeder Falschparker zu einen Sicherheitsrisiko – auch für Schulkinder, die die benachbarten Grundschulen Cosmas & Damian oder die Berliner Schule besuchen.

Parkplatznot herrscht in der ganzen Stadt. Auch und besonders in Essen-Rüttenscheid

Parkplatznot ist ein stadtweites Problem. Ob am Baldeneysee, wenn auch ortsfremde Besucher am Wochenende Naherholung suchen, oder beispielsweise im stark frequentierten Essen-Rüttenscheid. Dort ist schon jetzt der Parkdruck hoch und wird sich noch verschärfen, wenn erst einmal die 179 neuen Wohnungen an der Manfredstraße bezogen sind. Weitere 100 Wohnungen werden am „Rü-Bogen“ entstehen.

Klaus Persch steht an der Kreuzung Aachener/ Berliner Straße in Essen-Frohnhausen. Häufig wird dort widerrechtlich geparkt. Dies soll nach Wünschen der Anwohner nun durch Fahrradständer an den kritischen Stellen unterbunden werden. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Doch auch die Lage in Frohnhausen ist nicht ohne. Holm Schwanke (52) zog im Jahr 2005 in den Stadtteil. „Das Problem mit den Parkplätzen hatten wir damals schon, doch es wird immer schlimmer“, sagt er. Die Aachener Straße, wo er wohnt, sei schon am Nachmittag regelmäßig komplett zugeparkt, manchmal sogar in Doppelreihe. „Wenn ich nach Hause komme, muss ich oft erst ein paar Runden durchs Quartier drehen, bevor ich einen Platz finde, wo ich überhaupt parken darf. Doch der sei dann oft ein ordentliches Stück von seiner Wohnung entfernt. „Deshalb bin ich zuletzt immer öfter aufs Fahrrad umgestiegen, da meine Arbeitsstelle nicht weit entfernt liegt. Aber diese Möglichkeit hat ja nicht jeder.“

Post von der Stadt Essen: Knöllchen werden vom kommunalen Ordnungsdienst in Essen-Frohnhausen oft verteilt. Die Parkplatznot ist groß. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Längst nicht jeder löst das Problem so elegant. Man parkt, wo irgendein Fleck frei ist – und macht selbst vor der Kreuzung nicht Halt. Auch wenn man dabei riskiert, ein Knöllchen zu kassieren. Laut Polizei sei die Kreuzung zwar derzeit kein Unfallschwerpunkt, doch Falschparker gebe es immer wieder. „Die Polizeistreifen sprechen Verwarnungen aus und kassieren die Geldstrafen in Höhe von 10 bis 55 Euro sofort vor Ort. Eine gesonderte Statistik gibt es dazu nicht “, erklärt Polizeisprecher Christoph Wickhorst. Nur wenn der Sünder nicht direkt ermittelt werden kann, wird darüber die Stadt informiert, die das verwarngeld dann anfordert. Generell sei der ruhende Verkehr jedoch Aufgabe des kommunalen Ordnungsdienstes.

Stadt kontrolliert regelmäßig in Essen-Frohnhausen

„Dieser Bereich befindet sich in unserer Regelüberwachung und wird im Rahmen der personellen Möglichkeiten kontrolliert“, bestätigt Stadtsprecherin Jasmin Trilling. „Dabei gibt es Ansprachen durch den städtischen Ordnungsdienst, es gibt Verwarnungen und es gibt echte Ordnungswidrigkeiten, die entsprechend geahndet werden.“ Aber auch die Stadt liste die Zahlen über einzelne Kreuzungsbereiche nicht auf.

Halten und Parken - das ist verboten Das Parken von Fahrzeugen vor und hinter Kreuzungen ist nach § 12 StVO (3) geregelt. Unterschieden wird dabei zwischen Halten und Parken. Es gilt: Wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als drei Minuten hält, der parkt. Das Parken vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen ist nur mit einem Mindestabstand von je fünf Metern von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten erlaubt. Soweit in Fahrtrichtung rechts neben der Fahrbahn ein Radweg baulich angelegt ist, verlängert sich der Abstand sogar auf acht Meter. Parken ist auch nicht gestattet, wenn es die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert, ferner vor Grundstücksein- und -ausfahrten (auf schmalen Fahrbahnen auch ihnen gegenüber), über Schachtdeckeln und anderen Verschlüssen sowie vor Bordsteinabsenkungen.

Doch auch der Einfluss der Ordnungskräfte ist endlich. Holm Schwanke: „Bei uns im Viertel werden stellenweise Parkstreifen ewig lange durch Wohnwagen oder Anhänger blockiert.“ Doch die seien laut Ordnungsamt zumeist angemeldet. „Da fehlt dann die Handhabe.“

Auf dem Brachgelände an der Aachener Straße zwischen Berliner Schule und Alfried-Krupp-Heim in Frohnhausen soll eventuell eine Kita entstehen. Die Hoffnung der Anwohner, dass dort geparkt werden könnte, erfüllt sich nicht. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Dennoch: Die Zahl der Falschparker nimmt rasant zu. „Wenn ich mich im direkten Umfeld umschaue, dann zähle ich hier locker zehn Autos, die dort gar nicht stehen dürfen“, sagt Holm Schwanke. Als Sofortmaßnahme für die Kreuzung fordert daher Klaus Persch nun Markierungen am Fahrbahnrand, die auf Parkverbote hinweisen. Nicht wenige Anwohner plädieren dafür, auf den Bürgersteigen direkt an der Kreuzung Fahrradbügel zu installieren, die das Parken generell verhindern und zudem noch eine seit langem bestehende Versorgungslücke schließen. Holm Schwanke: „Hier kann man sein Fahrrad eigentlich nur an eine Laterne ketten. Von daher wären stationäre Ständer wirklich prima.“

Eine beim Ortstermin geäußerte Hoffnung der Anwohner, man könne das seit langem brach liegende Gelände geben dem Alfred-Krupp-Heim in der Aachener Straße zum Parkplatz umfunktionieren, hat sich jedoch bereits zerschlagen: Das Areal gehört der Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen (GSE), die auch das angrenzende Seniorenheim betreibt. „Die Fläche wird derzeit in der Tat nicht benutzt, aber es gibt bereits Überlegungen, dort eine Kindertagesstätte zu errichten“, so GSE-Sprecherin Angela Köhler.

