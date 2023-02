Essen: Dezernent Peter Renzel für acht Jahre wiedergewählt

Essen. Der Beigeordnete Peter Renzel ist vom Rat der Stadt Essen wiedergewählt worden – für acht Jahre. Damit beginnt bald die dritte Amtszeit.

Peter Renzel ist in der Ratssitzung am Mittwoch (15.2.) für weitere acht Jahre zum Essener Sozial- und Gesundheitsdezernenten gewählt worden. Zugleich bleibt er allgemeiner Vertreter des Oberbürgermeisters. Bereits Anfang Februar hatte der Ausschuss für öffentliche Ordnung, Personal, Organisation und Gleichstellung (OPOG) die Personalie vorgeschlagen.

Für Renzel beginnt damit bald die dritte Amtszeit in dieser Funktion – offiziell endet seine zweite Ende Juli 2023. Nachdem der OPOG in seiner Sitzung am 1. Februar die Wiederwahl Renzels vorgeschlagen hatte, dankte er den Anwesenden für die einstimmige Empfehlung.

Peter Renzel wurde in Essen geboren

Peter Renzel ist im August 1962 in Essen geboren worden. Seine Schullaufbahn begann er an der Adelkamp-Hauptschule in Frohnhausen. Renzel studierte Sozialarbeit, darauf folgte eine Anstellung beim Sozialdienst katholischer Frauen. Zwei Jahre nach Dienstantritt führte er dort die Geschäfte. Es folgte hauptamtliche Verbandsarbeit bei der Caritas. Leiter des Essener Jugendamtes war er von 2002 bis 2007. Seit 1993 ist er Mitglied in der CDU. Peter Renzel ist seit dem Dezember 2019 Stadtdirektor.

