Essen: Aldi-Filiale eröffnet mit Verspätung erst 2022

Der neue Aldi-Markt in Essen-Heisingen wird mehrgeschossig sein.

Essen-Heisingen. Erst sollte die Aldi in Essen-Heisingen Weihnachten 2020 eröffnet werden, dann im Sommer. Nun gibt es einen neuen Zeitplan für die Eröffnung.

Weihnachten 2020 sollte die Filiale des Discounters Aldi in Essen-Heisingen eröffnen, fast genau ein Jahr später laufen die Arbeiten in dem Bau weiter. Das Unternehmen erklärt die erneute Verzögerung mit knappen Rohstoffen. Nun soll die Eröffnung im ersten Quartal 2022 sein.

Der Standort am Königsiepen und der Neubau sorgen schon lange für Diskussionen. Stand zuerst die Frage im Raum, wer auf das alteingesessene Autohaus Lammel (Opel) folgt, schloss sich gleich die Kritik an, ob der Stadtteil neben Rewe, Edeka und Netto einen weiteren Lebensmittelmarkt brauche. Es gibt nach wie vor die Stimmen, die überzeugt sind, eine Drogerie wäre sinnvoller gewesen, um diese Lücke im Stadtteil zu schließen.

Aldi-Bau in Essen-Heisingen überragt manches andere Gebäude

Dann wurde der Bau selbst mit seiner Architektur zum Gesprächsthema, da Aldi die Filiale entgegen der üblichen flachen Bauweise mit mehreren Geschossen errichtet. Sprachen einige schon vom Heisinger Turmbau, da der Lastenaufzug, der zum Lager in der obersten Etage führt, manche andere Häuser in der Dorfmitte überragt, erklärte Aldi diese Entscheidung mit dem begrenzten Grundstück.

Freut es die einen, da sie nicht mehr nach Kupferdreh oder Velbert-Nierenhof zum Einkaufen bei dem Discounter fahren müssen, fürchten andere wiederum ein Verkehrschaos in Heisingens engen Straßen. Ein entsprechendes Gutachten ergab schließlich ein Mehraufkommen des Verkehrs zu Spitzenzeiten zwischen circa 10.30 bis 12 Uhr um neun Prozent. Die Stadt hatte ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben. Demnach ist eine Aufteilung der Straße Königsiepen in eine Nord- und eine Südausfahrt vorgesehen.

Alle Gewerke arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Aldi-Filiale in Essen-Heisingen

Der Blick auf den neuen Aldi-Markt in Essen-Heisingen vom benachbarten Parkplatz des Rewe-Supermarktes. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Der Eingang für die Kunden wird am Königsiepen sein. Bis dieser für sie öffnet, wird derzeit neben dem Innenausbau auch im Außenbereich gearbeitet. Dort wird unter anderem die Fassade gebaut. „Alle derzeit tätigen Gewerke im Innen- und im Außenbereich arbeiten unter Hochdruck daran, den Markt kurzfristig fertig zu stellen“, erklärt Unternehmenssprecher Axel vom Schemm.

Besonders der Rohstoffknappheit sei es geschuldet, dass der Markt nun noch nicht geöffnet sei. Hinzu käme die hohe Auslastung der Bauunternehmen, so sei es zu der längeren Bauphase gekommen, als ursprünglich vorgesehen gewesen sei. Denn inzwischen war auch ein zweiter angekündigter Eröffnungstermin im Sommer verschoben worden. Damals erklärte der Firmensprecher das auch mit geänderten Plänen bei den gewählten Materialien. Nun soll es Anfang 2022 werden: „Ein genaues Datum steht jedoch noch nicht fest.“

Am neuen Aldi-Markt in Essen-Heisingen sind 56 Stellplätze für Pkw geplant

Neueröffnungen in Heisingen In Heisingen hat es zuletzt einige Neueröffnungen und Wechsel im Einzelhandel und im Gastro-Bereich gegeben. So hat auf der Lelei ein neuer Imbiss eröffnet. Auf der Bahnhofstraße folgte auf einen Blumenladen ein Spielzeuggeschäft. Damit führt Rolf Drange neben seinem Schreibwarengeschäft einen weiteren Laden im Stadtteil.

Das Konzept schon: Der neue Markt soll eine Verkaufsfläche von über 1000 Quadratmetern haben, es soll breite Gänge und Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch sowie Backwaren geben. Die Filiale wird zudem mit einem Licht- und Farbkonzept ausgestattet. In der Regel kann im neuen Markt auf die Nutzung fossiler Energieträger verzichtet werden. Dazu sollen unter anderem eine Photovoltaikanlage auf dem Dach sowie eine Wärmeverbundanlage beitragen. „So nutzen wir beispielsweise die Abwärme der Kühltruhen und Kühlwandschränke zur Beheizung des Marktraums“, erklärt Axel vom Schemm.

Am neuen Markt sind 56 Stellplätze für Pkw für Kundinnen und Kunden geplant. Zusätzlich wird es Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geben. Aufgrund der begrenzten Fläche vor Ort werden sich die Parkplätze unterhalb des neuen Marktes befinden.

Die Bürger fragten zuletzt immer wieder, warum der Bau nicht fertig werde. Wird dieser eröffnen, so sind die Verantwortlichen der Werbegemeinschaft wie Schirmemachermeister Willy Schüffler nach wie vor überzeugt, dass der Einzelhandel insgesamt von dem Discounter profitieren wird. Er könne die Kaufkraft vor Ort halten, lautet ein Argument.

