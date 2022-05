Verkehr Einschränkungen für Reisende am Essener Hauptbahnhof

Essen. Die Deutsche Bahn führt ab Montag (9. Mai) Arbeiten im Essener Hauptbahnhof durch. Diese Auswirkungen hat das für Reisende.

Die Deutsche Bahn sperrt ab Montag (9. Mai) einen der beiden Treppenaufgänge im Essener Hauptbahnhof. Das hat ein Bahnsprecher mitgeteilt.

Die Sperrung ist nötig, weil „turnusmäßige Inspektionsarbeiten“ an der Decke durchgeführt werden müssen. „Technisch gesehen laufen die Reisenden an der Stelle unter einer Brücke her“, so der Bahnsprecher. Diese Konstruktion müsse regelmäßig überprüft werden und das sei jetzt der Fall. Auch die Rolltreppe ist betroffen und gesperrt.

Reisende im Essener Hauptbahnhof haben Alternativmöglichkeiten

Die Arbeiten würden rund vier Wochen lang andauern. Reisende müssten in dieser Zeit den anderen Treppenaufgang im Gebäude nutzen oder jene, die sich am Ausgang „Freiheit“ befinden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen