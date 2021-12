Dieser Essener gehört zu Deutschlands besten Matheschülern

Essen. Boldizsár Mann (17) zählt zu den besten Mathe-Schülern Deutschlands. Doch es geht nicht ums Rechnen, und Primzahlen haben ein altes Geheimnis.

Der 17-jährige Boldizsár Mann zählt ohne Übertreibung zu den besten Mathe-Schülern Deutschlands. Es geht nicht ums Rechnen. „Es geht ums Denken, und das macht einfach Spaß“, sagt der Gymnasiast, der seine Kindheit in Ungarn verbracht hat, in der fünften Klasse nach Essen kam und auf das Bredeneyer Goethe-Gymnasium geht. Im Frühjahr 2023 macht er sein Abitur.

Die Leiterin des Goethe-Gymnasiums Nicola Haas und sein Mathelehrer Martin Brüning überreichten Boldizsár kürzlich neue Urkunden, und es waren längst nicht seine ersten Auszeichnungen: Er wurde jetzt Bundessieger Mathematik und Bundessieger Informatik; dann gab es noch die schulinterne Prämierung „Mathematiker des Jahres“, und Nicola Haas, die selbst Mathematik unterrichtet, sagt mit aller gebotenen Sachlichkeit: „Wir haben schon viele gute Mathe-Schüler am Goethe-Gymnasium gehabt, aber Boldizsár ist wirklich eine Ausnahme, wie es sie nur einmal in Jahrzehnten gibt.“

Woran erkennt man ein Mathe-Talent? Auf dem Spielplatz fing es an

Frage an Boldizsár: Wie kann das sein? Er lächelt, zuckt leicht mit den Schultern und erinnert sich: „Schon als Kind auf dem Spielplatz habe ich am Klettergerüst gestanden und gezählt, wie viele Möglichkeiten es gibt, bestimmte Wege auf dem Gerüst einzuschlagen.“ Seine Eltern – der Vater ist Forscher in der Informatik, die Mutter Medizinerin – erkannten seine Leidenschaft früh und förderten ihn nach Kräften. Das Ergebnis: Boldizsár hat schon in Ungarn und später in Deutschland so gut wie alle Mathe-Wettbewerbe mitgemacht, die es so gibt – und viele von ihnen gewonnen. „Da geht es nicht um Schulwissen, um das bloße Rechnen, sondern man muss oft um die Ecke denken. Ich freue mich immer, wenn einem in Mathe ein Beweis gelingt. Ich mag die Sicherheit und Klarheit, die dahintersteckt.“

Die Schulleiterin schwärmt von seinem Wesen, das gleichzeitig geprägt sei von Leidenschaft und Bescheidenheit: „Er freut sich immer, wenn er Arbeitsbögen mit kniffeligen Aufgaben entgegennimmt, und ist dabei doch so entspannt. Das beeindruckt mich“, berichtet Nicola Haas. Lehrer Martin Brüning ergänzt: „Seine Auffassungsgabe und die Fähigkeit, ein mathematisches Problem zu erkennen und anzugehen, sind herausragend. Dabei spielt er sich nie in den Vordergrund.“

Was „Zahlentheorie“ ist, und welches alte Primzahl-Problem Boldizsár beschäftigt

Was ist ein mathematisches Problem? Stellt uns die Mathematik nicht vor Probleme, die wir ohne sie nicht hätten? Weit gefehlt: „Zahlentheorie“ mag Boldizsár besonders. Allein dieses Wort! Was, bitteschön, ist denn an einer eins oder zwei oder drei so theoretisch? Boldizsár erklärt es, sodass es auch Laien verstehen können: „Wir wissen nicht, ob alle geraden Zahlen ab 4 die Summe zweier Primzahlen sind.“

So wie 6 das Ergebnis von 1 plus 5 sein kann oder 8 das Ergebnis von 3 und 5 oder 10 das Ergebnis von 7 und 3. An dieser Stelle nicken die Kenner und murmeln etwas von „Goldbachscher Vermutung“; ganze Generationen von Forschern haben sich darüber schon die Köpfe zermartert, und es wurde sogar eine Million Euro Preisgeld ausgelobt für denjenigen, der aus der Vermutung eine Gewissheit machen kann. Das war vor etwa 20 Jahren. Ergebnis: ungelöst. Das Geld blieb bis heute liegen.

Nächstes Ziel: Die Mathe-Olympiade in Norwegen

Ganz sicher weiß man das bislang bloß für alle geraden Zahlen bis 1.000.000.000.000.000.000. Sie müssen nicht zählen, liebe Leser, da stehen 18 Nullen. Wir reden hier von Quintillionen. Warum hier bislang die Grenze ist – keine Ahnung.

Wie geht es weiter mit Boldizsár? Sein nächstes Etappenziel heißt, aufgenommen zu werden ins deutsche Mathe-Olympia-Team, da treten die besten Schülerinnen und Schüler der Welt im Jahr 2022 im norwegischen Oslo gegeneinander an. Und ansonsten möchte er gerne Mathe studieren, am liebsten in Bonn, und später Forscher werden. Was die Primzahl-Sache angeht: Vielleicht gelingt ihm eines Tages der Blick hinter die Quintillionen-Grenze und bekommt die Million Euro. Wir würden es hoffentlich erfahren.

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WAZplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen