Corona in Essen: Weitere, neue Impfstellen starten in Kürze

Essen. Essens Bürgerinnen und Bürger bekommen neue, weitere Möglichkeiten, sich impfen zu lassen. Erste Drive-in-Station fürs Boostern startet Sonntag.

Die Bürgerinnen und Bürger im Essener Stadtgebiet erhalten weitere, neue Möglichkeiten, sich gegen Corona impfen zu lassen. Während der städtische Impf-Bus seit Wochen erfolgreich durch die Stadtteile fährt und großen Zuspruch erfährt, haben in der auslaufenden Woche die drei „Temporären Stationären Impfstellen“ (TSI) in Altenessen, Werden und im Stadtkern ihren Betrieb aufgenommen – ebenfalls mit durchschlagendem Erfolg. So waren zum Beispiel vor der Theaterpassage (Stadtkern) in der Woche mehrfach lange Schlangen zu beobachten.

Jetzt stehen weitere, neue Impfstellen vor dem Start: So beginnt das Rote Kreuz Essen am Sonntag, 12. Dezember, mit einer Drive-In-Impfstelle auf dem Gelände des Flughafens Essen-Mülheim. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger ab 30 Jahren eine Booster-Impfung geben lassen. Verimpft wird der Wirkstoff „Moderna“, der erst ab diesem Alter zugelassen ist. Die Drive-In-Impfstelle ist immer dienstags und sonntags von jeweils 12 bis 19 Uhr geöffnet. Die Besucher erhalten die Spritze, während sie im Auto sitzen. Eine Terminbuchung vorher ist nötig: www.drivein-impfstelle.de.

Neue Angebote in Katernberg und Kupferdreh

Unterdessen kündigt der Mediziner Oscar Pfeifer die Einrichtung zweier weiterer Impfstellen im Essener Stadtgebiet an. Pfeifer gehörte zum medizinischen Leitungsteam des Impfzentrums in der Messe, das Ende September geschlossen hat. Pfeifer startet mit seinem Team in den Stadtteilen Katernberg und Kupferdreh zwei Impf-Stellen, die ab Samstag, 18. Dezember, bis mindestens Ende Februar 2022 an jedem Wochenende samstags und sonntags von 9 bis 19 Uhr geöffnet haben. Das Angebot in Kupferdreh und Katernberg richtet sich an Bürgerinnen und Bürger ab 12 Jahren; abholen kann man sich Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Die Impfstellen werden in Katernberg in einer Physiotherapie-Praxis und in Kupferdreh im Simulatorzentrum (Deilbachtal) eingerichtet. Auch für diese Angebote ist eine Online-Anmeldung vorher Pflicht; Details und Buchung unter https://covid-19-impfoffensive.de.

„Temporäre Stationäre Impfstellen: Zuspruch ist groß

Die Stadt hatte am Montag, 6. Dezember, damit begonnen, in Werden (Kardinal-Hengsbach-Haus), Altenessen (Verwaltungsgebäude Marienhospital) und in der Innenstadt (Theaterpassage) zu festen Öffnungszeiten Impfungen anzubieten ohne vorherige Terminabsprachen. Diese „Temporären Stationären Impfstellen“ (TSI) laufen bis auf Weiteres. Der Zuspruch war in der ersten Woche phasenweise ausgesprochen groß; Zahlen gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung aber noch nicht. Stattdessen stellt man bei der Verwaltung fest, dass die weiteren „dezentralen Impf-Aktionen“, bei denen unter anderem ein Impf-Bus in die Stadtteile fährt, weiter großen Zuspruch erhält: Die Zahl der verabreichten Impfungen sei weiter auf „sehr hohem Niveau“, heißt es. So wurden in der vergangenen Woche insgesamt 5.614 Impfungen durchgeführt, davon 923 Erstimpfungen. Die Impf-Aktionen gab es unter anderem in Steele, Altendorf, Borbeck und Altenessen. Sie werden weiter fortgeführt, die Termine bis Weihnachten stehen fest und stehen unter anderem hier: www.essen.de/coronavirus.

