Corona in Essen: Ruhrbahn rechnet mit 3G ab Mitte der Woche

Essen. Die Ruhrbahn geht davon aus, dass ab Mitte der Woche 3G gilt. Ticket-Prüfer sollen die Fahrgäste kontrollieren. Aber noch gibt es offene Fragen.

Die Ruhrbahn bereitet sich auf die 3G-Pflicht im öffentlichen Personen-Nahverkehr vor. Mit Bussen und Bahnen darf dann nur fahren, wer gegen Corona geimpft ist, wer von einer Infektion mit dem Virus genesen ist oder einen negativen Coronatest vorweisen kann. „Wir gehen davon aus, dass 3G ab Mittwoch gilt, spätestens aber ab Donnerstag“, so Ruhrbahn-Sprecherin Simone Klose. Die neue Regelung tritt einen Tag nach der Veröffentlichung des neuen Infektionsschutzgesetzes in Kraft.

Derweil wartet man bei der Stadt Essen auf die 2G-Regel. Die strengere Coronaregel soll im Freizeitbereich gelten – so zum Beispiel in Kinos, Kneipen, Restaurants, bei Konzerten, auf Weihnachtsmärkten und in Fußballstadien. Im Rathaus wartet man allerdings noch auf die entsprechende Verordnung des Landes.

Die Ruhrbahn denkt über die Aufstockung der Kontrolleure nach

Hier wie dort gilt: Wie lässt sich sicherstellen, dass sich die Bürger an die verschärften Regeln halten? Die Ruhrbahn kündigt Kontrollen an und will damit ihre Ticket-Prüfer betrauen. Sie sollen Fahrgäste künftig nicht nur um das Vorzeigen eines gültigen Fahrscheins bitten, sondern auch um einen Test-, Impf- oder Genesennachweis: „Zugestiegene den Fahrschein bitte und einen 3G-Nachweis...“

Weil das einen größeren Aufwand bedeutet und mehr Zeit kostet, denkt die Ruhrbahn darüber nach, mehr Kontrolleure einzusetzen. „Wir sind mit unserem Dienstleister zu der Frage in Kontakt, ob personell aufgestockt werden kann“, so Ruhrbahn-Sprecherin Simone Klose.

Ministerpräsident Hendrick Wüst (CDU) hat den Verkehrsbetrieben finanzielle Mittel in Aussicht gestellt, um zusätzliches Personal einzustellen. Näheres von offizieller Seite weiß man bei der Ruhrbahn bislang aber noch nicht. „Wir haben es nur aus den Medien gehört“, sagt Simone Klose.

3G gilt laut Ruhrbahn nicht an Haltestellen und Bahnhöfen

Mit der Stadt Essen sei die Ruhrbahn darüber im Gespräch, in wieweit es gemeinsame Kontrollen von Ticketprüfern und Mitarbeitern des Ordnungsamtes geben wird.

Bislang kontrollieren Ticket-Prüfer, ob Fahrgäste wie gefordert einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Anders als die Maskenpflicht, die weiterhin Bestand hat, wird 3G nicht auch an Haltestellen und in U-Bahnhöfen gelten, sondern ausschließlich in den Fahrzeugen, heißt es bei der Ruhrbahn. „Wer gegen die 3G-Regel verstößt, wird des Fahrzeugs verwiesen“, kündigt Simone Klose an.

Zu klären sei noch, ob Ticket-Prüfer bei Zuwiderhandlung auch die Personalien der betroffenen Person aufnehmen dürften. Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht sei dies der Fall. Die Informationen würden an das Ordnungsamt weitergeleitet, das ein Bußgeld verhängt. Wer keine medizinische Schutzmaske trägt, riskiert, dass er mit 150 Euro zur Kasse gebeten wird. Ministerpräsident Wüst hat sich bei Verstößen gegen 3G und 2G bereits für schärfere Strafen ausgesprochen.

Die Stadt Essen wartet noch auf den neuen Bußgeldkatalog

Ob es wie bei Ticket-Prüfungen auch nach der Einführung von 3G an U-Bahnhöfen sogenannte Schwerpunktkontrollen gemeinsam mit der Polizei geben wird, vermochte Ruhrbahn-Sprecherin Simone Klose noch nicht zu beantworten. Dies sei nicht zuletzt eine Frage der personellen Kapazitäten der Polizei.

3G in Bussen und Bahnen soll dazu beitragen, das wachsende Infektionsgeschehen einzudämmen. Die Ruhrbahn hat stets betont, dass der öffentliche Personen-Nahverkehr kein Infektionstreiber sei. Unklarheit herrschte beim Verkehrsbetrieb zunächst über die Frage, ab wann die vom Gesetzgeber beschlossene Regelung in Kraft tritt. „Wir waren zunächst davon ausgegangen, dass 3G bereits ab Samstag gelten würde“, berichtet Simone Klose. Eine entsprechende Mitteilung hatte die Ruhrbahn am Freitag auf ihrer Internet-Seite veröffentlicht – als Reaktion auf zahlreiche telefonische Anfragen von Kunden, so Klose. Die Falschmeldung sei noch am Freitag wieder von der Seite entfernt worden.

Die Stadt Essen wartet derweil auf die neue Coronaschutzverordnung, da einige Details noch nicht geklärt seien. Beispielsweise ab welchem Alter 2G gelten soll. Und: „Minister Wüst hat ja bereits angekündigt, dass es härtere Strafen geben soll, mit anderen Worten einen neuen Bußgeldkatalog. Auch den kennen wir noch nicht“, sagt Silke Lenz. Die Sprecherin der Stadt kündigte an, dass der Kommunale Ordnungsdienst auch die Einhaltung der neuen Regeln in Kooperation mit der Polizei kontrollieren werde. „Sicherlich auch im Rahmen von Schwerpunktkontrollen.“

