Corona in Essen: Impfbus startet jetzt doch in Essen

Neben dem Corona-Info-Mobil wird es in Essen nun auch einen Impfbus geben.

Essen. Die Stadt Essen bringt einen Impfbus an den Start. Anders als in anderen Städten, gibt es dieses Angebot deutlich später. Wo und wann es losgeht.

Lange hat es gedauert, jetzt ist es soweit. Nachdem die Stadt Essen lange darauf verzichtet hat kommt er nun doch: der Impfbus. Das erste Mal wird der umgebaute Ruhrbahn-Bus am Freitag (5.11.) von 14 bis 19 Uhr vor dem Kronenberg Center im Essener Westviertel stehen.

Dort kann sich – wie bei den anderen dezentralen Impfaktionen der Stadt – jeder über 12 Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen. Kinder zwischen 12 und 15 Jahren müssen wie üblich einen Erziehungsberechtigten mitbringen.

Impfbus in Essen: Stadt hielt ihn lange für nicht notwendig

Im Mai war die Einführung eines Impfbusses das erste Mal Thema in Essen. Anders als beispielsweise in Köln, entschieden sich die Verantwortlichen damals gegen eine Einführung, da die Zielgruppe durch so einen Einsatz nicht erreicht würde. Diese Meinung scheint sich mit dem Start des Impfbusses überholt zu haben.

Es ist trotzdem nicht der erste Impfeinsatz des umgebauten Linienbusses in Essen: Die Ruhrbahn hatte das Fahrzeug bereits genutzt, um der eigenen Belegschaft ein Impfangebot machen zu können, so die Stadt. „Mit der Bereitstellung eines Fahrers für den Impfbus leistet das Unternehmen einen weiteren Beitrag zur erfolgreichen Impfkampagne der Stadt Essen“, heißt es aus dem Rathaus.

Impfaktionen in der kommenden Woche in Essen:

Dienstag, 2. November, 11 bis 15 Uhr: Horst, Bürgerladen Hörsterfeld, Mierendorffweg 99

Dienstag, 2. November, 12 bis 17 Uhr: Vogelheim, Jugendhof Vogelheim, Lütkenbrauk 12

Mittwoch, 3. November, 12 bis 16 Uhr: Südostviertel, Essener Tafel, Steeler Straße 137

Mittwoch, 3. November, 12 bis 17 Uhr: Altendorf, Kirche St. Mariä Himmelfahrt, Helenenstraße / Ecke Ehrenzeller Straße

Donnerstag, 4. November, 14 bis 19 Uhr: Holsterhausen, Evangelisches Jugendhaus Wichernhaus, Planckstraße 113

Freitag, 5. November, 14 bis 19 Uhr: Westviertel, Kronenberg Center (Impfbus), Haedenkampstraße 21

Samstag, 6. November, 11 bis 15 Uhr: Innenstadt (“Shoppen und Impfen“), Marktkirche, Markt 2

Samstag, 6. November, 12 bis 17 Uhr: Altenessen-Nord, Islamisches Zentrum Essen Salâhu d-Dîn Moschee, II. Schnieringstraße 50

Die Stadt macht darauf aufmerksam, dass diejenigen, die bei den Aktionen in den Stadtteilen ihre Erstimpfung erhalten, ihre Zweitimpfung bei anderen dezentralen Aktionen erhalten können, aber auch bei den niedergelassenen Ärzte. Für einen vollständigen Impfschutz ist eine Zweitimpfung notwendig. (jop)

