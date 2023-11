Essen: Lost-Place-Fotograf entdeckt tödliches Gas in Bunker

Die Feuerwehr Essen ist in Essen-Rüttenscheid am Donnerstag (30.11.) zu einem Großeinsatz ausgerückt.

Essen. Einem Lost Places-Fotografen ist in einem Bunker in Essen-Rüttenscheid schwindelig geworden. Glücklicherweise war er technisch gut ausgerüstet.

Starke Kohlenmonoxid-Konzentrationen in einem ehemaligen Luftschutzbunker in Essen-Rüttenscheid sorgen seit dem Donnerstagmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Wie deren Sprecher Christian Schmücker die Lage schildert, sei ein Fotograf, der sogenannte Lost Places ablichtet, in das Gemäuer vorgedrungen. Plötzlich sei dem Mann schwindlig geworden. Messungen ergaben, dass „der Bunker voll mit CO“ ist“, so Schmücker.

Höhenretter der Feuerwehr Essen untersuchen Rüttenscheider Bunker

Zehn Einsatzkräfte unter Atemschutz sowie die Höhenretter der Essener Feuerwehr untersuchen jetzt jeden Winkel der Anlage zwischen Krupp-Krankenhaus und der Wittekindstraße, um sicherzustellen, dass sich dort nicht noch mehr Menschen aufhalten. Gegen 14.30 Uhr meldete Schmücker, dass das vermutlich nicht der Fall ist, der Einsatz aber weiter laufe.

Wenn die Feuerwehr abrückt, soll der Zugang in Abstimmung mit der Stadt Essen dauerhaft verschlossen werden. Unklar sei noch, wem die Bunkeranlage gehöre.

Pläne aus den 1960er Jahren: Bunker in Rüttenscheid ist eine größere Anlage

Bei dem Bunker handelt es sich nach Angaben des Feuerwehrsprechers um eine „größere Anlage“ – Pläne aus den 1960er Jahren würden darauf hinweisen. Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass der Bunker eine Verbindung zu einem alten Bergbaustollen hat. Betreten könne man das Gemäuer nur über ein schmales Loch im Boden, das sich in einem Waldstück befinde. Der Zugang zu dem Bunker sei so klein, berichtet Schmücker, dass die Feuerwehrleute zunächst ihre Atemschutzgeräte abnehmen mussten, um in das Innere zu gelangen.

Wie hat sich in der Tiefe derart viel CO ansammeln können? Da in dem Gewölbe keine Sauerstoffzufuhr herrschte, hat sich vermutlich über viele Jahre Kohlenmonoxid gebildet –ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das in hoher Konzentration tödlich wirkt, so Schmücker.

Die Gefahr ist demnach extrem groß. Der Lost-Place-Fotograf ist glücklicherweise unverletzt, es gehe ihm gut. Das dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit an der technischen Ausrüstung des Mannes liegen. „Der Fotograf hatte ein kleines Messgerät dabei“, berichtet Feuerwehrsprecher Christian Schmücker. Mit diesem Gerät könne zwar nicht die genaue Kohlenmonoxid-Konzentration gemessen werden, aber es warnte den Mann vor der potenziellen Lebensgefahr. Nachdem der Melder Alarm geschlagen hatte, sei der Fotograf rasch aus dem Gewölbe gestiegen, um dann die Feuerwehr zu rufen.

