Blitzeinbruch bei Essener Juwelier: Täter rammen Tür auf

Mit Hilfe des Autos und eines Rammbocks wurde die Eingangstür zu dem Juweliergeschäft an der Frohnhauser/Ecke Berliner Straße zerstört.

Essen. Mit einem Auto und einem Rammbock zerstörten Unbekannte die Tür einer Goldschmiede in Frohnhausen. Sie stahlen Schmuck von sechsstelligem Wert.

Beute in sechsstelliger Höhe haben Kriminelle bei einem Blitzeinbruch in ein Juweliergeschäft in Essen-Frohnhausen gemacht. Der oder die Täter rammte(n) die Eingangstür mit einem selbstgebauten Bock auf, den die Polizei später zwischen der Goldschmiede auf der Frohnhauser Straße und einem weißen Citroën Xsara fand. Das Auto stand quer auf dem Bürgersteig frontal vor dem Geschäft.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, meldete sich am Mittwochmorgen ein Zeuge auf der Leitstelle, weil er gegen 4.15 Uhr einen lauten Knall gehört hatte. Der Essener bemerkte den Wagen vor dem Geschäft und sah kurze Zeit später einen Unbekannten flüchten.

Den Polizisten bot sich ein Bild der Verwüstung

Der Polizei bot sich am Tatort ein Bild der Verwüstung. Mehrere Vitrinen waren zertrümmert worden, um an den Schmuck zu kommen. Kriminalbeamte sicherten diverse Tatspuren und konfiszierten zudem das Fahrzeug sowie den Rammbock.

Ermittlungen ergaben, dass das Tatfahrzeug mit Mettmanner Kennzeichen bereits vor der Tat direkt vor dem Eingang der Goldschmiede geparkt wurde. Die Polizei Essen sucht nun Zeugen des Vorfalls. Möglicherweise ist das Fahrzeug bereits einige Tage zuvor Anwohnern oder Passanten aufgefallen.

Hinweise nimmt der Ermittler des Kriminalkommissariats für Einbruchsdelikte unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

