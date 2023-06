Bau von Essener Grundschule wird elf Millionen Euro teurer

Essen-Nordviertel. Die Zahl der Erstklässler steigt in Essen. Im Nordviertel wird eine neue Grundschule gebaut. Schon bei den Bauvorbereitungen gab es Probleme.

An den Grundschulen in Essen herrscht extreme Platznot. Die Zahl der Anmeldungen von künftigen Erstklässlern lag zuletzt mit über 5800 auf einem Rekord-Hoch. Fast jede zweite Grundschule im Stadtgebiet benötigt auf absehbare Zeit einen Anbau oder zusätzliche Gebäude. Zudem werden neue Grundschulbauten benötigt. Das geht aus dem aktuellen Schulentwicklungsplan der Verwaltung hervor. Im Nordviertel wurde am Montag (5.6.) der Grundstein für die neue Tiegelschule gelegt. Schon bei den Bauvorbereitungen gab es jedoch erhebliche Schwierigkeiten.

Restfundamente entfernen für neue Essener Grundschule

Nach Angaben der Stadt befanden sich an dem Standort an der Tiegelstraße noch Restfundamente, die entfernt werden mussten – und zwar erheblich mehr als zunächst angenommen. Danach mussten laut Stadtsprecher Burkhard Leise aufwändige Bodenverbesserungen durchgeführt werden, damit man ein tragfertiges Fundament errichten könne. Bau- und Lieferverzögerung aufgrund von Corona erschwerten und verzögerten die Arbeiten zusätzlich direkt zu Baubeginn.

Ursprünglich hatte die Stadt geplant, zum Schuljahr 2024/2025 insgesamt rund 300 Schüler und Schülerinnen dort begrüßen zu können. Der Neubau wird von vielen herbeigesehnt, platzt die örtliche Nordviertel-Grundschule doch aus allen Nähten. Das Datum kann aber nicht gehalten werden. Die Stadt teilt mit, dass der Neubau nach aktueller Planung im Mai 2025 fertig sein soll, ein Jahr später als geplant also.

Grundschule in Kooperation mit Uni Duisburg-Essen

Die Rohbauarbeiten laufen jetzt seit einigen Wochen, die Bodenplatte ist fertig, der Grundstein verlegt und auch die Baugenehmigung für den Hochbau ist unterschrieben. Dem Betrieb auf der Baustelle steht also nichts im Weg.

Das Gebäude ist als sogenannte „Cluster-Schule“ konzipiert. Dies bedeutet eine flexible Nutzung des Gebäudes, und soll auch ein Lernen in Gruppen ermöglichen. Die Klassenräume sollen genug Platz bieten, um entweder Klassen zusammenzulegen, oder auch Nachhilfe in Kleingruppen anzubieten. Schüler und Schülerinnen sollen sich dort sowohl entspannen als auch konzentrieren können.

Die Stadt Essen will den Standort in Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen als inklusive Ganztagsschule entwickeln. Die Herausforderungen durch die Integration von Seiteneinsteigern und die Inklusion benötigten mehr Raum sowie eine andere personelle und materielle Ausstattung, so die Verwaltung. Das gelte besonders für diesen Standort, „an dem mehr als in anderen Stadtteilen zahlreiche Themen und Inhalte in der Schule stattfinden müssen, weil sie in den Elternhäusern womöglich zu wenig begleitet werden, zum Beispiel Ernährung, Natur, Bewegung und Entdecken“ hieß es bereits bei der Planung seitens der Stadt.

Grundschule soll Passivhaus-Gebäude sein

Die Idee ist, viele Glaswände und Türen mit Glaselementen zu verbauen, um Klassenräume unterschiedlich nutzen zu können. Der Neubau soll als dreigeschossiges Passivhaus-Gebäude in massiver Bauweise mit Satteldach errichtet werden, der Gebäudekörper soll U-förmig konzipiert werden.

Das Erdgeschoss soll als Mitte des Gesamtkomplexes das Forum als Multifunktionsfläche beinhalten. Um dieses herum sind die Lernküche, die Lernwerkstatt und der Musikraum angeordnet. Auch Verwaltung, Lehrerzimmer und Sekretariat werden im Erdgeschoss untergebracht. Die beiden Obergeschosse sollen die jeweiligen Lernbereiche beinhalten. Im Dachgeschoss sollen sich die Technikräume und das Archiv befinden. Außerdem ist der Bau einer Turnhalle geplant.

Ursprünglich hatte die Stadt mit 16 Millionen Euro kalkuliert. Burkhard Leise erklärt jetzt: „Die aktuelle Prognose der Gesamtkosten beläuft sich auf rund 27 Millionen Euro.“

