Essen. Die nachhaltige Idee des Unternehmens: Mit Umbau-Modulen lässt sich günstig und ruckzuck aus normalen Autos ein Urlaubsmobil zaubern.

Es ist DER Traum vieler – und unter dem Begriff „Vanlife“ sammelt sich alles, was mit diesem Traum verbunden wird: Unterwegs sein, frei sein, Abenteuer erleben, den Alltag hinter sich lassen. Wer den Begriff in Instagram aufruft, der findet 20 Millionen Einträge, die in bunten Bildern inszenieren, wie Menschen in und mit ihrem Wohnmobil Großartiges erleben. Die allerallermeisten Menschen haben ein ebenso großartiges Leben, bleiben aber zu Hause, ernähren ihre Familien, erziehen ihre Kinder, pflegen ihre Eltern – und die kleinen Fluchten ins „Van-Life“ müssen in den Ferien Raum und Zeit finden. Das heißt aber auch: Für den Rest des Jahres steht das dazu notwendige Wohnmobil oder der Camper nur ´rum und rostet oder das Fahrzeug muss für den Zweck (teuer) gemietet werden.