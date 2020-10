Arbeitsweg: In Essen nehmen die Pendler deutlich zu

Dass es viele Menschen aus dem Umland nach Essen zur Arbeit zieht, ist nicht neu. Doch die Zahl der täglichen Pendler hat zuletzt wieder stärker zugenommen. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, pendelten im vergangenen Jahr 156.273 Erwerbstätige in die Stadt. Das sind über 3100 Pendler mehr als im Jahr zuvor. 47,6 Prozent derjenigen, die in Essen einen Job haben, wohnen demnach nicht in Essen. Essen ist die Pendlerhochburg im Ruhrgebiet.

Noch deutlicher wird der Zuwachs im längerfristigen Vergleich. Im Jahr 2013 wies das Statistische Landesamt noch 139.370 Einpendler nach Essen aus. Binnen acht Jahren ist ihre Zahl also um fast 17.000 angestiegen.

Die meisten Werktätigen, die täglich zur Arbeit nach Essen fahren, kommen aus den Nachbarstädten Gelsenkirchen, Bochum, Mülheim, Oberhausen und Duisburg.

Viele Essener arbeiten auch außerhalb der Stadt

Wie die Einpendler sind im vergangenen Jahr aber auch die Auspendler gestiegen. 105.773 Essener fuhren demnach täglich über die Stadtgrenzen hinweg zur Arbeit. Das sind fast 1800 mehr als im Jahr zuvor. Mittlerweile pendeln damit täglich 38 Prozent der Essener Erwerbstätigen. 2013 gab es in Essen nur 91.711 Auspendler. Die Auspendlerquote lag damals bei 35 Prozent.

Die meisten Essener, die zur Arbeit pendeln, arbeiten in Düsseldorf. Das sind täglich über 13.000 Essener. Dahinter folgen die Nachbarstädte Mülheim, Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen.

