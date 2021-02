Nach einem Arbeitsunfall wurde ein Arbeiter an einer Baustelle in Essen-Kray mithilfe eines Krans aus einer Baugrube gebracht.

Essen. Ein Arbeiter hat sich auf der Großbaustelle Aldi-Campus Nord in Essen schwer verletzt. Bei seiner Rettung kam ein Baustellenkran zum Einsatz.

Bei einem Arbeitsunfall auf der Großbaustelle des Aldi-Campus Nord in Essen-Kray ist am Freitagnachmittag ein Arbeiter von Höhenrettern mit Hilfe eines Krans gerettet worden – aus einer großflächigen Grube, in die kein Krankenwagen fahren konnte.

Wie die Feuerwehr berichtet, war der 32-Jährige dort zwischen bereits gelegte Armierungseisen geraten. Solche Eisen werden zur Verstärkung von Stahlbetonteilen genutzt und in Beton gegossen. Der Arbeiter wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Schwerverletzter wird in Schleifkorbtrage gelegt

In der Grube wurde der Arbeiter zunächst notärztlich versorgt. Danach, so der Plan, sollte der Patient möglichst schonend und unfallfrei zu dem außerhalb der Grube stehenden Krankenwagen gebracht werden.

Um den Plan erfolgreich in die Tat umzusetzen, wurde der Verletzte in eine sogenannte Schleifkorbtrage gelegt. Diese wurde dann an den Turmdrehkran der Baustelle gehängt. Dadurch war es möglich, so die Feuerwehr, den Mann „absolut sicher und schonend“ über die Baustelle „schweben“ zu lassen. Feuerwehrsprecher Mike Filzen sagt dazu: „Da hat sich dann auch ein Höhenretter eingehängt, um den Mann zu beruhigen.“

Unfallhergang ist noch unklar

In einer Schleifkorbtrage wurde der Mann aus der Grube gebracht. Foto: Mike Filzen / Feuerwehr Essen

Am Rettungswagen angekommen, übernahmen Rettungsassistenten und eine Notärztin die Versorgung des Mannes, der anschließend in eine Klinik gebracht wurde. Wie es genau zu dem Unfall in der Baugrube gekommen war, ist laut Feuerwehr derzeit unklar.

Bereits am Donnerstag war die Feuerwehr auf dem Gelände des künftigen Aldi-Campus Nord im Einsatz. Da hatte sich niemand verletzt, die Kräfte waren im Rahmen einer erfolgreichen Bombenentschärfung vor Ort. (jop)

