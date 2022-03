A40-Auffahrt Essen-Zentrum wird bald wieder freigegeben

Essen. Seit Monaten ist die A40-Auffahrt Essen-Zentrum in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Damit ist bald Schluss – Autofahrer wird das freuen.

Die A40-Auffahrt Essen-Zentrum in Fahrtrichtung Dortmund ist bereits seit Ende Mai vergangenen Jahres voll gesperrt – in wenigen Tagen soll die Sperrung aufgehoben werden. „Endlich“, dürften viele Autofahrerinnen und Autofahrer denken, die seit Monaten zeitraubende Umwege in Kauf nehmen müssen. Die Stadt Essen meldet, dass die Sperrung voraussichtlich noch bis Freitag (4.3.) andauern wird.

Die A40-Auffahrt Essen-Zentrum ist wegen des Abrisses des Ypsilon-Hochhauses – der ehemaligen RWE-Zentrale – im Bereich Bismarckstraße/Kruppstraße bereits monatelang gesperrt. Autofahrer sind seitdem gezwungen, andere Auffahrten zu nutzen, was auch den innerstädtischen Verkehr belastet, beispielsweise auf der Steeler Straße oder der Kruppstraße.

A40-Auffahrt Essen-Zentrum: Sperrung wegen Abrissarbeiten

A-40-Autobahnauffahrt Essen-Zentrum: Bald wird sie wieder freigegeben. (Archivbild aus dem Januar 2022) Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Kölbl Kruse, Eigentümer des Areals zwischen Kruppstraße, Huyssenallee und Dreilindenstraße, teilt auf Anfrage mit, dass am Freitag (4.3.) damit begonnen werde, die Sperrung nach mehr als neun Monaten aufzuheben. „Die Sperrung ist bis zum 4. März genehmigt gewesen“, sagt Sprecherin Bea Steindor. Spätestens im Laufe des Samstags sollen dann alle Sperrungen in dem Bereich aufgehoben sein.

Ursprünglich sollte die Auffahrt bereits Ende Januar 2022 freigegeben werden, dieser Termin konnte nicht gehalten werden. Die Sperrung ist notwendig, da das Ypsilon-Hochhauses abgerissen wird und deswegen die Gefahr von Steinflug besteht, der Fahrzeuge beschädigen könnte. Ende Januar waren die Abrissarbeiten noch nicht so weit fortgeschritten, als dass die Sperrung wie geplant hätte enden können. „Wir brauchen daher die Sperrung im Februar noch, um ordentlich arbeiten zu können“, sagte unserer Redaktion vor rund einem Monat Bauleiterin Sarah Sinnwell, vom zuständigen Abbruchunternehmen BST Becker Sanierungstechnik.

Eigentümer Kölbl Kruse plant nach nach dem Abriss des RWE-Gebäudes einen Büro-Neubau auf dem Gelände.

