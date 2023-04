90 Jahre Baldeneysee: Seefest mit Feuerwerk-Finale steigt

Essen. Der Baldeneysee, Essens Touristenattraktion, wird 90 Jahre alt. Das soll gebührend gefeiert werden: mit einem See- und Lichterfest. Die Details.

Es ist ein Meilenstein der jüngeren Stadtgeschichte. Vor genau 90 Jahren sind die Arbeiten am Ruhr-Stauwehr bei Werden abgeschlossen worden: der Baldeneysee in Essen, größter von sechs Ruhrstauseen, war damit fertiggestellt. Anlässlich dieses runden Geburtstags steigt am 19. August ein großes Seefest mit einem prachtvollen Höhenfeuerwerk als Finale.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen]

Baldeneysee in Essen: Jubiläum soll groß gefeiert werden

An den letzten Details wird noch gefeilt, aber der grobe Rahmen steht bereits. „Es soll ein Fest aller Anrainer für die gesamte Bevölkerung sein“, sagt Seemanager Boris Orlowski, der auch Geschäftsführer der „Weißen Flotte“ ist.

Das See- und Lichterfest lebt vom Engagement der zahlreichen Vereine, Verbände und Gastronomen, die den Stausee im Essener Süden säumen. „90 Prozent aller Akteure am Baldeneysee haben bereits zugesagt, sich am Seefest zu beteiligen“, fügt Orlowski hinzu. Die Resonanz sei schon jetzt überwältigend.

„90 Jahre Baldeneysee“: Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (l.) und Seemanager Boris Orlowski präsentieren das eigens für den runden Geburtstag des Stausees entworfene Signet. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die meisten Vereine – von der DLRG bis zum Etuf – planten einen Tag der Offenen Tür, um sich an ihren Klub- und Bootsheimen von Besuchern über die Schultern schauen zu lassen. Dass diese dort an Grillständen und Theken bewirtet werden, mache den familiären Charme der 90-Jahr-Feier aus. An den Bundesstützpunkten könne es durchaus passieren, dass Olympiasieger aus dem Deutschland-Achter dem Besucher eine Bratwurst oder ein Frischgezapftes servieren.

Tag der offenen Tür auf Villa Hügel – Ruhrverband zeigt Wehr und Fischlift

Für Oberbürgermeister Thomas Kufen ist der Baldeneysee ein besonderer Ort, der die Herzen der Essenerinnen und Essener höher schlagen lässt. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

Auch große Akteure werden die Pforten öffnen, darunter die Villa Hügel, die in diesem Jahr das 150-Jährige feiert. Der Ruhrverband zeigt seine Wehranlage und öffnet die Pforte zum Fischlift und so mancher Gastronom werde eine Band auftreten lassen. Wer von der Korte Klippe auf den See herabschauen möchte, ist beim Familienwandertag bestens aufgehoben. Die Reize des Baldeneysteigs wollen auf 5 oder 10 Kilometer langen Strecken entdeckt werden. Wer’s anspruchsvoller mag, geht auf die 26,7 Kilometer lange Hauptstrecke.

Ein lärmender Jahrmarkt soll das Seefest nicht werden. Ausdrücklich betont der Seemanager, dass sich keine Karussells und Riesenräder drehen werden. Es werde keine Absperrungen geben und – vom Seaside Beach abgesehen – auch kein Eintritt erhoben. Spielt das Wetter am zweiten Sonntag nach den Sommerferien mit, müssen sich die Besucher auf ein Geschiebe und Gedränge einstellen. Vorsorglich empfehlen die Seefest-Macher und auch OB Thomas Kufen deshalb den Besuchern, das Auto zuhause stehenzulassen und beim Ausflug zum runden Baldeneysee-Geburtstag in Bussen und Bahnen anzureisen.

Sternfahrt der Weißen Flotte – und dann steht der Baldeneysee in Flammen

Mit dem Baldeneysee kamen auch die Vereine. Einige blicken ebenfalls auf das 90-jährige Bestehen zurück. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Um 10 Uhr geht’s los, Höhepunkt des Tages werde das Höhenfeuerwerk sein, das mit Beginn der „blauen Stunde“ zwischen 21.45 und 22 Uhr abgebrannt werde. Geht die Rechnung auf, wird es fürs Smartphone Bilder geben wie bei „Rhein in Flammen“: oben der Glitzer des Feuerwerks und unten die hellbeleuchteten Schiffe auf dem Wasser. Eigens für das Seefest hebt die Bezirksregierung Düsseldorf sogar das strenge Ankerverbot auf dem See auf. Die fünf Schiffe der Weißen Flotte legen rechtzeitig ab, damit die Fahrgäste am Ende der Sternfahrt das Feuerwerk mitten auf dem Baldeneysee genießen können. Die anderen beleuchteten Boote positionieren sich ab 19.30 Uhr um den Sicherheitskreis des Feuerwerks, das musikalisch untermalt wird. Die Musik ist per Ukw-Frequenz und über die Promenaden-Beschallung zu empfangen.

Rund um den Baldeneysee wird es 23 Stände mit Aktionen geben

Rund um den See – vom Regattaturm bis Kupferdreh – wird es 23 Mitmach- und Angebotsstätten geben. Die „Pottpaddler SUP Schule Ruhr“ etwa bietet „Schnupperpaddeln“ am Seaside Beach an, MiKo’s See-Bar lockt mit Outdoor-Küche, kulinarischen Angeboten und Chillout-DJ, am städtischen Regattahaus gibt’s den Segelspielplatz der Sportjugend und „Be Strong For Kids e.V.“ baut einen Bewegungsparcours für (Klein-) Kinder an. Ein weiteres Highlight: Es wird eine Kette aus Segelbooten gebildet, damit die Menschen trockenen Fußes übers Wasser laufen können.

Die Stadt Essen, Essen Marketing und die Weiße Flotte unterstützen die Vereine und Anrainer bei der Vorbereitung und Durchführung des Seefestes nach Kräften. „Der Baldeneysee ist ein ganz besonderer Ort, der die Herzen der Essener schon seit jeher hat höher schlagen lassen“, sagt OB Thomas Kufen.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen