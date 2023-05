Zoo Duisburg: Delfin Domingo ist tot – war es ein Unfall?

Duisburg. Der Zoo Duisburg ist in tiefer Trauer: Der erst sieben Monate alte Delfin Domingo ist tot. Kam es zu einem tragischen Unfall im Delfinarium?

Der Zoo Duisburg ist in tiefer Trauer: Der junge Delfin Domingo, der erst vor sieben Monaten das Licht der Welt erblickt hat, ist tot. Das hat der Tierpark am Kaiserberg am Mittwoch über die sozialen Netzwerke mitgeteilt. Bis vergangenen Samstag habe sich das Jungtier „unauffällig, altersgemäß und arttypisch“ entwickelt, teilt der Zoo Duisburg mit. „Am Nachmittag taumelte das Jungtier plötzlich umher“, heißt es weiter.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die übrigen Großen Tümmler und Mitarbeitende des Zoos sollen sofort zu Hilfe geeilt sein. „Trotz aller umgehend eingeleiteten Notfallmaßnahmen konnte dem Jungtier nicht mehr geholfen werden“, heißt es weiter. Die anschließende pathologische Untersuchung sei zu dem Ergebnis gekommen, dass sich das Jungtier eine Schädelfraktur zugezogen haben soll.

>> ZOO DUISBURG: MEHR GESCHICHTEN

Zoo Duisburg: Jung-Delfin Domingo ist tot

„Wir müssen hier von einem Unfall im Spiel zwischen den erwachsenen Tieren ausgehen. Dabei ist es wahrscheinlich, dass das Jungtier versehentlich und sehr unglücklich von der Fluke eines Artgenossen getroffen worden ist“, erklärt der Zoo Duisburg. „Junge Delfine stehen unter dem Schutz der Familie, Domingo war ein fester Bestandteil der Gruppe. Von einer absichtlichen Handlung gehen wir daher nicht aus“, sagt die zuständige Tierärztin Dr. Kerstin Ternes.

Bevor das Jungtier am Samstag endgültig aus dem Becken geborgen wurde, hatte die Familie Zeit, Abschied zu nehmen. Etwa 15 Minuten blieben die Delfine nach Angaben des Zoos in der Nähe des verstorbenen Jungtieres und entfernten sich dann gemeinsam in einen anderen Teil des Delfinariums. Dort hätten sie wieder mit dem normalen Spielverhalten begonnen.

Delfingruppe habe nach dem Tod ein arttypisches Verhalten gezeigt

Zootierärztin und Delfinexpertin Dr. Kerstin Ternes erklärt dazu: „Aus menschlicher Sicht kann es schwierig sein zu verstehen, dass die Tiere sehr schnell zum Alltag übergegangen sind.“ Doch Wildtiere hätten kaum eine andere Wahl, da sie täglich ums Überleben kämpfen. „Tiere, die Schwäche zeigen, laufen Gefahr, ihr eigenes Überleben zu gefährden.“ Die Duisburger Delfingruppe habe deshalb ein „arttypisches Verhalten“ gezeigt, das die Verantwortlichen im Zoo nicht verwundere.

Der Zoo Duisburg und die betreuenden Pfleger beschreiben Domingo als „aufgeschlossenen, neugierigen und verspielten“ Delfin. Die Geburt des Jungtieres war im September nicht unumstritten: Die Eltern von Domingo sind enge Verwandte – ein solcher Fall von Inzucht war neu für das Delfinarium. Für Weibchen Debbie war es das erste Jungtier.

Die Trauer im Zoo Duisburg ist groß: Domingo, vor sieben Monaten im Delfinarium geboren, ist tot. Das Bild des Jungtieres mit seiner Mutter Debbie entstand im Januar. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg