Wieder mehr Corona-Fälle: Vier Stadtteil-Inzidenzen über 100

Das Bahnhof Duisburg-Meiderich Süd. Zwei der Meidericher Stadtteile waren in der 40. Kalenderwoche am stärksten von Corona-Neuinfektionen betroffen.

Duisburg. Erstmals nach fünf Wochen gab es jüngst wieder mehr Corona-Neuinfektionen binnen sieben Tagen – die meisten und die wenigsten in Nord-Bezirken.

Im Wochenvergleich ist die Zahl der bekannten Corona-Neuinfektionen in Duisburg in der 40. Kalenderwoche erstmals nach fünf Wochen gestiegen: Die gesamtstädtische Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntagabend (10. Oktober) mit 56,5 deutlich über dem Wert vom 3. Oktober (48,9). In vier Stadtbezirken ist die Inzidenz gestiegen.

Der Bezirksvergleich für die Vorwoche zeigt das bekannte Nord-Süd-Gefälle mit den ehemaligen Dauer-Hotspots Meiderich/Beeck und Hamborn an der Negativ-Spitze. Im viel weniger von Armut und Migration geprägten Nachbarbezirk Walsum dagegen wurden anteilig die wenigsten neuen Fälle attestiert:

• Bezirk Meiderich/Beeck: 77,2 (+ 24,8)

• Hamborn: 63,5 (+ 13,2)

• Rheinhausen: 57,6 (- 15,3)

Stadt Duisburg: 56,5 (+ 7,6)

• Mitte: 48,9 (+ 12,0)

• Homberg/Ruhrort/Baerl: 41,5 (+ 14,6)

• Süd: 32,9 (- 13,7)

• Walsum: 29,9 (- 11,9)

Die meisten neuen Corona-Fälle in Untermeiderich, Rheinhausen und Obermeiderich

Unter den zehn Stadtteilen mit den höchsten Inzidenzwerten sind Ortsteile mit anteilig vielen sozial benachteiligten Bewohnern abermals überrepräsentiert:

– Untermeiderich: 128,0 (13 neue Fälle)

– Rheinhausen-Mitte: 120,7 (13)

– Obermeiderich: 113,1 (19)

– Kaßlerfeld: 106,6 (4)

– Neudorf-Süd: 90,2 (11)

– Beeck: 86,9 (10)

– Hochheide: 85,2 (13)

– Hochemmerich: 78,3 (14)

– Röttgersbach: 75,7 (9)

– Alt-Hamborn: 72,3 (8)



Deutlich seltener gibt es Armutsprobleme, Sprach- und Integrationsbarrieren in den meisten der Stadtteile, in denen in der 40. Kalenderwoche die anteilig wenigsten Neuinfektionen bekannt wurden. Die vier Ortsteile ohne neue Fälle zählen zu den einwohnerschwächsten:

– Ruhrort (5617 Einwohner): 17,8 (ein neuer Fall)

– Rahm (5736): 17,4 (1)

– Buchholz (13.991): 14,3 (2)

– Neudorf-Nord (14.337): 13,9 (2)

– Wehofen (7355): 13,6 (1)

– Huckingen (9568): 10,5 (1)

– Baerl (5088): 0

– Overbruch (4998): 0

– Alt-Walsum (4235): 0

– Ungelsheim (2938): 0

Alle Corona-Zahlen der 40. Kalenderwoche für alle Duisburger Stadtteile und Bezirke

So ist unsere Übersicht aufgebaut: Bezirk bzw. Stadtteil (Einwohnerzahl 30.9.2021): 7-Tage-Inzidenz am 10.10.21 (Differenz zur 7-Tage-Inzidenz am 3.10.21) / Neu gemeldete Fälle vom 4.10. bis 10.10.21 (Differenz zur Anzahl neu gemeldeter Fälle vom 27.9. bis 3.10.21)

Bezirk Walsum (50.212): 29,9 (-11,9) / 15 (-6)

Aldenrade (13.931): 57,4 (0,0) / 8 (0)

Alt-Walsum (4235): 0,0 (0,0) / 0 (0)

Fahrn (7783): 38,5 (-64,3) / 3 (-5)

Overbruch (4998): 0,0 (0,0) / 0 (0)

Vierlinden (11.910): 25,2 (-8,3) / 3 (-1)

Wehofen (7355): 13,6 (0,0) / 1 (0)

Bezirk Hamborn (75.546): 63,5 (+13,2) / 48 (+10)

Alt-Hamborn (11.066): 72,3 (+27,2) / 8 (+3)

Marxloh (21.203): 70,7 (+42,4) / 15 (+9)

Neumühl (17.593): 62,5 (+11,3) / 11 (+2)

Obermarxloh (13.800): 36,2 (-58,1) / 5 (-8)

Röttgersbach (11.884): 75,7 (+33,7) / 9 (+4)

Bezirk Meiderich/Beeck (72.578): 77,2 (+24,8) / 56 (+18)

Beeck (11.502): 86,9 (+52,0) / 10 (+6)

Beeckerwerth (3721): 26,9 (+26,9) / 1 (+1)

Bruckhausen (5529): 18,1 (-18,1) / 1 (-1)

Laar (6571): 30,4 (-30,4) / 2 (-2)

Mittelmeiderich (18.303): 54,6 (-5,5) / 10 (-1)

Obermeiderich (16.795): 113,1 (+35,7) / 19 (+6)

Untermeiderich (10.157): 128,0 (+88,5) / 13 (+9)

Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl (40.923): 41,5 (+14,6) / 17 (+6)

Alt-Homberg (14.955): 20,1 (+0,1) / 3 (0)

Baerl (5088): 0,0 (0,0) / 0 (0)

Hochheide (15.263): 85,2 (+39,3) / 13 (+6)

Ruhrort (5617): 17,8 (+0,1) / 1 (0)

Bezirk Mitte (108.377): 48,9 (+12,0) / 53 (+13)

Altstadt (8360): 35,9 (+23,9) / 3 (+2)

Dellviertel (14.021): 42,8 (-21,4) / 6 (-3)

Duissern (14.662): 20,5 (+20,5) / 3 (+3)

Hochfeld (18.168): 66,1 (-5,4) / 12 (-1)

Kaßlerfeld (3754): 106,6 (+80,0) / 4 (+3)

Neudorf-Nord (14.337): 13,9 (-7,0) / 2 (-1)

Neudorf-Süd (12.194): 90,2 (+82,0) / 11 (+10)

Neuenkamp (4901): 61,2 (-40,6) / 3 (-2)

Wanheimerort (17.980): 50,1 (+11,2) / 9 (+2)

Bezirk Rheinhausen (78.171): 57,6 (-15,3) / 45 (-12)

Bergheim (20.459): 39,1 (+24,4) / 8 (+5)

Friemersheim (11.957): 25,1 (-66,7) / 3 (-8)

Hochemmerich (17.876): 78,3 (-56,2) / 14 (-10)

Rheinhausen-Mitte (10.767): 120,7 (-27,7) / 13 (-3)

Rumeln-Kaldenhausen (17.112): 40,9 (+23,4) / 7 (+4)

Bezirk Süd (72.909): 32,9 (-13,7) / 24 (-10)

Bissingheim (3148): 63,5 (-126,3) / 2 (-4)

Buchholz (13.991): 14,3 (-7,1) / 2 (-1)

Großenbaum (10.042): 19,9 (-10,0) / 2 (-1)

Huckingen (9568): 10,5 (-31,4) / 1 (-3)

Hüttenheim (3453): 57,9 (+29,1) / 2 (+1)

Mündelheim (6106): 49,1 (-0,1) / 3 (0)

Rahm (5736): 17,4 (+17,4) / 1 (+1)

Ungelsheim (2938): 0,0 (-34,0) / 0 (-1)

Wanheim-Angerhausen (12.894): 62,0 (-0,1) / 8 (0)

Wedau (5033): 59,6 (-39,8) / 3 (-2)

