„Musical Kids“ Rheinhausen bitten an drei Tagen zum Konzert

Die „Musical Kids“ Rheinhausen bitten am ersten Adventswochenende zum Weihnachtskonzert in die Friedenskirche in Duisburg. (Archivfoto)

Duisburg-Rheinhausen. Die „Musical Kids“ Rheinhausen bitten am ersten Adventswochenende zum Konzert. Warum es wegen der 2G-Regel noch eine Chance auf Restkarten gibt.

Im vergangenen Jahr mussten die Weihnachtskonzerte der „Musical Kids“ Rheinhausen abgesagt werden, die Corona-Pandemie ließ eine Veranstaltung dieser Art nicht zu. Umso glücklicher ist die Truppe, am ersten Adventswochenende gleich drei Konzerte in der Friedenskirche Rheinhausen, Lutherstraße 5, präsentieren zu können: Am Freitag (26. November) um 19 Uhr, am Samstag (27. November) um 17 Uhr sowie am Sonntag (28. November) um 16 Uhr. „Viele Monate wurde auf dieses Event hin intensiv geprobt, wobei die letzten sechs Proben einen Zeitumfang von jeweils zweieinhalb Stunden hatten“, sagt Hennes Becker, Gründer des Chors.

Deutsche und englische Titel stehen auf dem Programm, begleitet werden die jungen Sängerinnen und Sänger von der „musical kids“-Band. Dazu gibt es eine aufwendig gestaltete Lichtshow. Auf der Titelliste stehen Weihnachtssongs im Gospel- Pop- und Rockstill sowie Balladen. Seit rund drei Jahren gibt es auch die „Mini Musical-Kids“. Hier singen Kinder zwischen sechs und elf Jahren, die ebenfalls Teil des Programms sind.

Konzert der „Musical Kids“ Rheinhausen: Es gibt noch Restkarten

Die Konzerte dauern rund zwei Stunden, es gibt eine Pause. Dort können Zuschauer sich mit Bratwurst, Pommes, Crêpes, Glühwein sowie weiteren Getränken stärken. Es gilt die 2G-Regel, Zuschauer müssen also geimpft oder genesen sein. Aus diesem Grund gibt es noch die Chance auf Resttickets: Obwohl die Konzerte ausverkauft waren, haben einige Zuschauer aufgrund der Corona-Regel ihr Ticket zurückgegeben.

Tickets gibt es telefonisch unter 02065/81676. Weitere Informationen zu den „Musical Kids“ gibt es im Internet auf www.musicalkids-rheinhausen.de

