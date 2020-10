Er ist nicht nur Lyriker, Komiker und Chansonnier: Wenn man Christian Behrens‘ Dias vom Mikro- und Makrokosmos Niederrhein in den Programmen der ‚Kleinen Welten‘ gesehen hat, fragte man sich immer, warum bringt dieser begnadete Fotograf keinen Bildband oder Kalender heraus. Da musste erst die Corona-Krise kommen und ein Nachbar, der Behrens den Ratschlag gab, genau so ein Jahresblatt in dieser trüben Zeit zu kreieren.

Im Gasballon eines Freundes erkundete er den Himmel über dem Niederrhein

„Mein Nachbar kennt sich aus mit Digitaldruckverfahren und sagte, dass es ganz einfach sei, einen solchen Kalender drucken zu lassen“, erzählt der Kleinkünstler von den Kleinen Welten. Auf hochwertigem Papier ist jetzt Christian Behrens‘ Werk „Im Himmel überm Niederrhein“ für das Jahr 2021 erschienen. Dabei hat Behrens den Niederrhein von ganz weit oben eingefangen, bei Fahrten, die er im Gasballon seines Freundes und Bandmitglieds Volker Kuinke gemacht hat. „Volker wusste, dass ich ein begeisterter Fotograf bin, und er wollte mir den Niederrhein ein Mal von oben zeigen“, sagt der 51-jährige Künstler.

Ein spektakulärer Blick zum Himmel. Festgehalten von Christian Behrens. Foto: Privat

Daraus wurden viele Male, denn seit Anfang der 2000er-Jahre unternahmen die beiden fast jährlich Touren in dem sich hoch und langsam bewegendem Gefährt. Gestartet sind die zwei meist in Düsseldorf, Volker Kuinkes Wohnort. Von da ab waren sie völlig dem Wind ausgeliefert: Und es verschlug sie weit nach Xanten, wo eine wunderschöne Luftaufnahme vom Amphitheater mit umliegendem Freizeitpark entstanden ist.

Auf gleicher Höhe mit den Wildgänsen

Das Foto ziert auch gleichzeitig das Kalenderblatt für den April 2021. Zuvor ging es einmal hoch nach Bislich, wo sie auf gleicher Höhe mit gerade im März abfliegenden arktischen Wildgänsen schwebten.

Eine tolle Nachtaufnahme vom Düsseldorfer Flughafen beeindruckt dann im Monat Oktober. „Mit genügend Abstand ist es zu Hause am schönsten“, meint Behrens zweideutig, einmal bezogen auf die Corona-Krise, andererseits aber auch wegen der schönen Eindrücke, die man vom Niederrhein aus der entfernten Höhe gewinnen kann.

Das winterliche Lichtspiel einer Baumallee

Mal huschen Rehe durch eine winterliche Feld-Landschaft, auf einem anderen Kalenderblatt ist aus der Höhe ein winterliches Lichtspiel einer Baumallee zu erkennen, die riesige Schatten bis ins benachbarte verschneite Feld hinein wirft. Und Christian Behrens ist sich so manch einer poetischen Erkenntnis gewahr, nämlich: „Das Schöne am Himmel ist, dass du ihn nie erreichst.“ Auch wenn er oft im Ballon in diesem Himmel schwebte.

Herzig: der Herzsee bei Xanten. Solche Bilder entdeckt man nur von oben. Foto: Privat

Viele Anekdoten kann der Kleinkünstler von seinen Fahrten erzählen. „Bei einer Tour sind wir davon ausgegangen, dass wir Richtung Frankreich fahren. Irgendwo im Rheinland war dann aber Schluss und wir blieben auf der Stelle stehen, weil es so windstill war. Unsere ‚Füchse‘, also die Leute, die uns mit dem Auto begleiteten, konnten unten eine gemütliche Brotzeit abhalten“, berichtet Behrens.

Der Erlös hilft durch Corona-Zeiten

Natürlich sind die Erlöse durch den Verkauf des Kalenders wichtig für den von der Corona-Krise getroffenen Kleinkünstler. „Vielleicht kann ich davon etwas finanziell auffangen, was wir durch Auftrittsverbote nicht einspielen konnten“, sagt Christian Behrens, der den Kalender mit Hilfe der Sparkasse Niederrhein finanzieren konnte.

>>> Hier gibt es den Kalender <<<

Der Kalender „Im Himmel überm Niederrhein 2021“ ist im Format DINA3 erschienen, und ist in Moers erhältlich in der Barbara Buchhandlung und bei der Stadtinformation. In Rheinhausen bekommt man die Exemplare bei der Mayerschen Buchhandlung, vormalig Bücherinsel, auf der Friedrich-Ebert-Straße 93 ab sofort zum Preis von 25 Euro.

Man kann den Kalender aber auch bei Christian Behrens persönlich bestellen - entweder per E-Mail an cb@kleinewelten.de oder telefonisch unter 0178/8204592