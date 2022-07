Top Dog Germany: Wie Duisburger Duo wieder beeindruckte

Duisburg. Melanie Fydrich und Trouble sind zurück in der RTL-Show „Top Dog Germany“. Wie sich das Duo aus Duisburg in Runde eins geschlagen hat.

Hündin Trouble ist im letzen Jahr als Siegerin aus der RTL-Show „Top Dog Germany“ gegangen (wir berichteten). Nun ist sie gemeinsam mit Frauchen Melanie Fydrich zurück im TV.

Im Einspieler werden die Duisburger bei der Ausstrahlung am Freitagabend vorgestellt und jeder Zuschauer kann sehen, wie gut Melanie Fydrich und Hündin Trouble eingespielt sind. Dazu bekommen sie auch einen privaten Einblick in das Leben des Topteams.

Melanie Fydrich und ihr Mann Sven gehen in dem kurzen Video mit ihrer Tochter Leni und Trouble am See spazieren. Melanie erzählt aus dem Off, dass die kleine Leni die beste Freundin von Trouble ist, sie mit ihr spielt oder auch mal die Leine halten darf.

„Top Dog Germany“ auf RTL: Duisburger beeindrucken Moderatoren

Dann geht die Show richtig los. Schon als die beiden auf dem Tableau stehen, kann Trouble es kaum erwarten. Noch vor dem Startschuss rennt der schwarz-weiße Border Collie los. Die Hundetrainerin muss Trouble zurück pfeifen. Die Sirene erklingt und los geht es. Sie sprinten los. Trouble überwindet jedes Hindernis wie im Fluge, Frauchen kommt kaum hinterher. Sie ruft ihrer Hündin zu: „Durch den Tunnel!“

Hündin Trouble weiß sofort, was zu tun ist, Melanie Fydrich hastet wieder hinterher. An einer Stelle haben die beiden etwas Probleme: ein großer pinker Gymnastikball soll über eine Strecke geschoben werden. Doch der springt aus der Bahn. Melanie Fydrich korrigiert. Die Zeit läuft. Es geht hoch und wieder runter bis zu einer Wand aus riesigen Dominosteinen. Trouble springt gegen den ersten, die Wand kippt und bietet dem Team einen Weg zu einer Schwebebrücke hin zum Wasserpool.

Auch die Moderatoren Jan Köppen und „Buschi“ Buschmann sind begeistert von dem Tempo. Dann sehen die Zuschauer wie Melanie die Seilbahn erklimmt. Da ist Trouble schon längst im Wasser. Danach geht es auf die Zielgerade. Frauchen haut auf den Buzzer. Eine Minute, acht Sekunden, 38 Hundertstelsekunde.

Melanie Fydrich und Trouble sind erneut im Finale

Im Kopf hat Melanie Fydrich nach dem Parcours noch die Situation mit dem Gymnastikball, das hat Zeit gekostet. Laura Wontorra nimmt das Duisburger Team in Empfang. Als Melanie Fydrich hört, wie es gelaufen ist, kann sie es kaum glauben. „Alles wieder bestätigt vom Vorjahr, Bestzeit, sicher im Finale“, sagt die Moderatorin. Bis dahin wusste die Duisburgerin nicht wie die anderen Kandidaten sich geschlagen haben. Mit der Bestzeit hatte sie nicht gerechnet. Damit haben sie sich auch direkt für das Duell um den Tagessieg qualifiziert.

Gegen Hund Mojito und Herrchen Alex Nicht müssen sie gleichzeitig in den Parcours auf Zeit. Es geht um 5000 Euro. Auch hier zeigt Trouble mal wieder ihre Fähigkeiten. Es ist eine gerade Strecke mit Hindernissen. Die Hunde müssen durch Reifen springen, am Ende auf einem Tableau zum Sitzen kommen und auf dem Rückweg Slalom laufen.

Der Border Collie Mojito rutscht über das Ziel hinaus und bleibt nicht auf dem Tableau sitzen. Das ist das Aus! Die Duisburger müssen nur noch auf den Buzzer hauen, 5000 Euro gibt’s am Ende.

Von dem Tagessieg will Hundetrainerin Melanie Fydrich 1000 Euro spenden. Sie sagt: „Das Geld geht an das Tierheim aus der Stadt in der wir leben, das Tierheim Duisburg.“ Ob es am Ende wieder 25.000 Euro werden und sie das Ziel „Titelverteidigung“ erreichen, sehen die Zuschauer dann am kommenden Freitag um 20.15 Uhr.

