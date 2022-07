Top Dog Germany: Duo aus Duisburg will es wieder wissen

Duisburg. Melanie Fydrich und Trouble wollen es bei „Top Dog Germany“ wieder wissen. Warum die RTL-Show für die Duisburgerin diesmal ganz besonders ist.

Jetzt wollen sie es wirklich wissen: Melanie Fydrich aus Duisburg und ihr Ninja-Dog Trouble treten wieder in der RTL-Show „Top Dog Germany“ an. Die letzte Staffel gewannen die beiden, weil sie als perfekt eingespieltes Team am schnellsten den Parcours meisterten (wir berichteten). Jetzt heißt es wieder: Deutschland sucht den Superhund - und Double Trouble ist dabei.

Bei RTL treten freitags ab 20.15 Uhr 24 Hunde mit ihren Frauchen und Herrchen in einem Hindernis-Kurs gegeneinander an. Treppauf und wieder runter, kriechen, springen, schwimmen: All das wird den Teams abverlangt. Gerade ist die zweite Staffel gestartet. In sechs Folgen sucht der Privatsender wieder den Hund, der am schnellsten den Parcours meistert.

„Top Dog Germany“: Wildcard für Duisburgerin und ihren Hund

Aber warum lasst sich das Duisburger Duo noch einmal auf das TV-Abenteuer ein? Hundetrainerin Melanie Fydrich (34) hat mit Border-Collie Trouble (7) eine Wildcard bekommen. Als Titelverteidigerin darf sie erneut dabei sein. „Ich wusste nicht, ob ich wirklich noch einmal antreten will. Irgendwie habe ich die Erwartungshaltung gespürt und manche Leute meinten auch, dass ich dann auf jeden Fall wieder gewinnen muss. Den Druck wollte ich mir aber gar nicht machen“, sagt Melanie Fydrich.

Knapp 100 Teilnehmer sind in diesem Jahr insgesamt am Start. Melanie Fydrich hat mit ihrem Mann Sven über eine zweite Teilnahme gesprochen. Der gelernte Mentaltrainer hat sie für die Show gestärkt und ihr gesagt, dass sie ganz entspannt in den Wettkampf gehen könne.

„Wir haben ein Konzept entwickelt, bei dem ich immer einen Plan B oder C habe, wenn etwas nicht klappt. Daran habe ich mich gehalten. Ich war noch nie so entspannt in einem Wettkampf“, sagt sie jetzt. In diesem Jahr hat die Show einige Änderungen: So ist in jeder Sendung ein anderer Parcours mit anderen Aufgaben aufgebaut.

Schwanger in die RTL-Show

Für Melanie Fydrich ist die Show etwas ganz Besonderes: Als die Dreharbeiten begannen, wusste sie schon, dass sie noch ein zweites Kind erwarten würde. Als es mit Hund Trouble aufs Feld ging, war sie gerade im vierten Monat schwanger. Sie habe es aber niemandem erzählt. „Ich habe dann mit meiner Frauenärztin gesprochen und sie hat mir versichert, dass ich mitmachen kann, wenn ich mich wohl fühle, und dass ich mir keine Sorgen machen muss.“

Jetzt bekommt Klein-Leni noch ein Brüderchen. Melanie Fydrich ist sehr glücklich, weil sie damit gar nicht gerechnet hat: „Wir haben ein Wunschkind und jetzt bekomme ich noch ein Wunderkind.“

Wie es mit ihr und der schwarz-weißen Hündin Trouble weitergeht? „Das erfahren die Zuschauer und meine Freunde am 15. Juli. Dann sind Trouble und ich in der Show dran.“ Und bis dahin freut sich Melanie Fydrich auf das organisierte Public Viewing, denn ihre Familie und auch die Freunde und Mitglieder der Hundeschule fiebern dann zusammen mit.

>> RTL-SHOW MIT LAURA WONTORRA, JAN KÖPPEN UND FRANK BUSCHMANN

Moderiert und kommentiert werden alle neuen Folgen der RTL-Show „Top Dog Germany“ erneut von Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank „Buschi“ Buschmann.

„Top Dog Germany“ erneut von Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank „Buschi“ Buschmann. Es treten die unterschiedlichsten Hunderassen an. Doch egal, ob klein und flink oder groß und clever – was am Ende zählt, ist ein vertrauensvolles Zusammenwirken zwischen Mensch und Tier.

