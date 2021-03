Die gebürtige Duisburgerin Suri Abbassi ist ab 15. März in der RTL-Serie „Alles was zählt“ im Fernsehen zu sehen.

RTL-Serie Serie „Alles was zählt“: Gebürtige Duisburgerin auf dem Eis

Die gebürtige Duisburgerin Suri Abbassi ist ab Montag, 15. März, 19.05 Uhr, in der RTL-Serie „Alles was zählt“ zu sehen. Die 26-Jährige verkörpert Leyla Öztürk, die Profi-Eiskunstläuferin werden will.

Abbasi spielte bisher etwa in den TV-Produktionen „Was bleibt“ (Arte/SWR) und „Hauptsache positiv“ (Till Vill Pictures) und moderierte das Webmagazin „Yourtube Stars“.

Schauspielerin und Moderatorin wurde 1994 in Duisburg geboren

Die Schauspielerin und Moderatorin wurde 1994 in Duisburg geboren und lebt heute in Düsseldorf. Privat liebt die 26-Jährige mit indischen Wurzeln das Tanzen – egal, ob Jazz Dance oder Salsa, das Parkett ist ihr zweites Zuhause. Auch Volleyball, Fußball, Akrobatik und Bouldern stehen bei ihr hoch im Kurs. Und jetzt noch Eislaufen…