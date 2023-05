Protesttag zur Gleichstellung: VKM fordert mehr Beachtung

Duisburg. Am Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung hat der VKM Duisburg in der Innenstadt Barrierefreiheit gefordert und für Beachtung

Der 5. Mai, das ist der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung – und das schon seit 30 Jahren. Das Motto 2023: „Zukunft barrierefrei gestalten“. Darum hat der Verein für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Duisburg (VKM) am Freitag auf dem Averdunkplatz für mehr Barrierefreiheit geworben.

Für den Protesttag hatte sich der VKM der Soziallotterie „Aktion Mensch“ angeschlossen. Dafür erhielt er finanzielle Unterstützung für die Aktions- und Informationsstände in der Innenstadt. Im Angebot vor dem Averdunk Centrum: Kinderschminken, ein Waffelstand und Live-Musik. Auf der Bühne stand die Duisburger Sängerin Anja Lerch. Außerdem konnten Interessierte in einem Rollstuhl einen Parcours durchfahren. „Dabei nimmt man die Stadt ganz anders wahr“, erklärte VKM-Geschäftsführerin Anette Käbe aus Bissingheim die Idee: „Kleine Unebenheiten werden plötzlich zu größeren Barrieren.“

VKM Duisburg fordert barrierefreien und bezahlbaren Wohnraum

Der VKM wolle jedoch nicht nur für Verständnis werben und aufklären, so Käbe, sondern „auch fordern. Deshalb ,Protesttag’ und nicht ,Selbsthilfetag’“. Aus dem Motto „Zukunft barrierefrei gestalten“ leite der Verein vor allem die Forderung nach barrierefreien und bezahlbaren Wohnungen ab. „Hier fehlen die finanziellen Anreize für Investoren“, kritisiert die Geschäftsführerin. Außerdem wünscht sich der VKM mehr Unterstützung der Politik für seine Vorhaben. Die Beachtung der Rechte von Menschen mit Behinderung fehle einfach noch immer ab und zu. Dabei sei mehr Barrierefreiheit für alle Menschen nützlich, betont Käbe. Ihre Wunschvorstellung: „Optimal ist es, wenn wir gar nicht mehr nötig wären.“

Seit fast 60 Jahren engagiert sich der Verein in Duisburg für eine selbstständige Teilnahme am Leben in der Gesellschaft. Mittlerweile hat er etwa 150 Familienmitgliedschaften. Der VKM unterstützt die Betroffenen, hält Fortbildungen und baut eine eigene Kita in Wanheim (wir berichteten).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg