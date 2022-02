Ehemalige Filialen der Sparkasse Duisburg werden versteigert

Duisburg. Drei Häuser mit ehemaligen Filialen der Sparkasse Duisburg werden im Internet versteigert. Was die Immobilien im Norden der Stadt kosten sollen.

Drei bekannte Wohn- und Geschäftshäuser im Duisburger Norden kommen bei einer Auktion in Köln am Freitag, den 18. März, unter den Hammer. Veranstalter der Versteigerung ist die Westdeutsche Grundstücksauktion AG (WDGA). Was die Immobilien eint: Aufgerufen wird für die Objekte ein Millionenbetrag und in der Vergangenheit zählte stets die Sparkasse Duisburg zu den Mietern.

Feilgeboten wird für ein Mindestgebot von 1,45 Millionen Euro ein Wohn- und Geschäftshaus an der Franz-Lenze-Straße 69 in Vierlinden. Laut Exposé sind die 760 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche vollvermietet. Jedoch: Der bestehende Mietvertrag mit der Sparkasse, der laut Grundstücksunterlagen dem Hauseigentümer derzeit eine Miete von monatlich 4832 Euro einbringt, endet am 30. November. Bereits 2020 hatte die öffentlich-rechtliche Bank die Filiale aufgegeben.

Immobilien-Auktion: 2,45 Millionen für Geschäftshaus in Meiderich

Deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen Interessenten eines Wohn- und Geschäftshauses an der Straße Auf dem Damm in Mittelmeiderich, in dem auch derzeit die Sparkasse Duisburg zu den Mietern zählt: Das Mindestgebot liegt bei 2,45 Millionen Euro.

Die 1650 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche verteilen sich auf drei Gewerbe- sowie zwölf Wohneinheiten. Bei Vollvermietung sollen laut Auktionshaus jährliche Mieteinnahmen von 158.000 Euro möglich sein. Für die bereits geschlossene Geschäftsstelle überweist die Sparkasse Duisburg dem Eigentümer der Immobilie noch bis Ende November eine Kaltmiete von monatlich 7582 Euro.

Für einen Mindestpreis von 2,1 Millionen wird ein Wohn- und Geschäftshaus in Marxloh angeboten, in dem ebenfalls bis Ende November die Sparkasse zu den Mietern zählt. Die Immobilie befindet sich an der Weseler Straße, die mit ihren vielen Geschäften bei potenziellen Käufern als bekannte Einkaufsmeile gilt, freilich vor allem für Brautmode. Das Objekt verfügt über eine Gewerbeeinheit und acht Wohneinheiten, bietet insgesamt 1300 Quadratmeter Nutzfläche.

Schon in der Vergangenheit gab es Auktionen dieser Art

Es ist auch nicht das erste Mal, dass ehemalige Filialen der Sparkasse bei einer Auktion feilgeboten werden – und so neue Eigentümer gefunden haben. Seit 2007 hatte die Sparkasse Duisburg ihre Geschäftsstellen – ausgenommen die Zentrale an der Königstraße sowie die Verwaltung am Kuhlenwall – an einen Investor verkauft. Seitdem ist das Bankinstitut in den übrigen Filialen nur noch Mieter.

Wer Eigentümer der Gebäude ist, darüber macht das Auktionshaus keine Angaben, bestätigt aber, dass die drei bei der Auktion angebotenen Objekte einem Veräußerer gehören. Bei dem mittlerweile veräußerten Sparkassen-Gebäude am Walsumer Kometenplatz handelte es sich nach Informationen der Redaktion um die Sarias Group aus Berlin – was die WDGA freilich nicht bestätigen wollte. Was nun mit den Immobilien passiert, hängt letztlich von den Ideen der neuen Eigentümer ab.

In Obermeiderich entsteht im Bankgebäude eine Kita

Kreative Neunutzungen von ehemaligen Bankfilialen gab es in Duisburg aber bereits an anderer Stelle: So plant das Mülheimer Unternehmen Zok, das zur Stiftung Pia gehört, eine Kita in der ehemaligen Sparkassen-Filiale an der Brückelstraße in Obermeiderich.

Das auffällige achteckige Gebäude soll zukünftig drei Kita-Gruppen Platz bieten. Ein positiver Bauvorbescheid liege vor. Und auch hier schließt sich der Kreis: Einst wurde das Gebäude bei einer Immobilienauktion für 370.000 Euro angeboten, fand zunächst aber keinen neuen Besitzer.

Die ehemalige Filiale der Sparkasse Duisburg an der Brückelstraße in Obermeiderich wird zu einer Kita umgebaut. Foto: Westdeutsche Grundstücksauktion AG

