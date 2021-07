Am Mittwochvormittag fuhr das Ordnungsamt in Duisburg-Hochfeld vor.

Räumung Mängel? Stadt Duisburg räumt Mehrfamilienhaus in Hochfeld

Duisburg. Die Stadt Duisburg räumt am Mittwoch ein Mehrfamilienhaus in Hochfeld. Die Bewohner von acht Wohnungen sind von der Zwangsräumung betroffen.

Die Stadt Duisburg räumt am Mittwoch ein Haus an der Brückenstraße in Hochfeld.

Am Vormittag fuhren Mitarbeiter des Ordnungsamtes, der Netze Duisburg und der Stadttochter Octeo an der Hausnummer 31 vor. Nach Informationen dieser Redaktion müssen die Bewohner die acht Wohnungen bis zum Nachmittag verlassen.

Die Gründe für die Zwangsräumung sind noch unklar.

+Diesen Text aktualisieren wir fortlaufend+

