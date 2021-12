Jugendliche bewerfen Männer mit Böller und rauben sie aus

Duisburg. Jugendliche haben zwei Männer in einem Park im Duisburger Norden überfallen. Sie bewarfen sie mit einem Böller und schlugen auf sie ein.

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Dienstagmittag in einem Park in Duisburg-Hamborn zwei junge Männer überfallen.

Die sieben oder acht Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren sollen den 20-Jährigen und den 23-Jährigen im Park hinter dem Supermarkt an der Rathausstraße zunächst mit einem Böller beworfen haben.

Dann umkreisten sie die beiden Männer, schlugen sie und schubsten sie zu Boden. Danach entrissen sie dem 23-Jährigen sein Handy. Dem 20-Jährigen nahmen sie seine Bluetooth-Kopfhörer ab.

Überfall in Duisburg-Hamborn: Polizei sucht Gruppe

Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Hufstraße. Ihrer Opfer nahmen zunächst die Verfolgung auf, berichteten später der Polizei, dass sie die Jugendlichen im Bereich der Straße Im Birkenkampf verloren hätten. Die Kopfverletzungen der beiden jungen Männer mussten in einem Krankenhaus versorgt werden.

Die Kripo sucht derweil nach den Tatverdächtigen. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.

