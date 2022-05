Hubbrücke Walsum: Freigabe für Fußgänger und Radfahrer

Die Hubbrücke in Walsum wird am Freitag, 6. Mai, wieder für Fußgänger und Fahrradfahrer freigegeben.

Die Hubbrücke in Walsum wird am Freitag, 6. Mai, wieder für Fußgänger und Fahrradfahrer freigegeben. Warum es ein weiteres Sondergutachten gibt.

Die Hubbrücke in Walsum ist ab Freitag, 6. Mai, wieder für den Fußgänger- und Fahrradverkehr freigegeben. Das teilen die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) mit. Zeitgleich wird die ausgeschilderte Umleitung zurückgebaut.

Nach umfangreichen Untersuchungen, so die WBD, konnten kurzfristig „die gravierenden Mängel beseitigt werden“, heißt es weiter. In erster Linie handelte es sich hierbei um den Austausch von Bolzen in den Endquerträgern sowie der Erneuerung von Lastverteilungsplatten, die über den Fahrbahnübergang gelegt wurden. Diese sollen dazu dienen, die Last, die auf den Fahrbahnübergangen durch die Überquerung einwirkt, zu verteilen.

Hubbrücke in Walsum: Abriss scheint vorerst vom Tisch

„Ich bin froh, dass die Mängel zügig behoben wurden und die Fußgänger und Radfahrer keine Umwege mehr in Kauf nehmen müssen“, sagt Oberbürgermeister Sören Link. Für den Herbst ist ein weiteres Sondergutachten geplant, um eine endgültige Entscheidung zu treffen, wie weitere Sanierungsarbeiten umgesetzt werden können. Von einem zeitweise befürchteten Abriss ist zurzeit keine Rede mehr.

